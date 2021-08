El collar con el que JLo tiene a Ben Affleck más cerca de su corazón

“Nos sorprendió su gesto romántico”, continuó Beth. “(Ben) revisó los significados de cada pieza antes de finalmente seleccionarlas... un león también estaba entre las opciones, pero creo que lo que eligió es simplemente perfecto”.

Jennifer compartió en sus redes sociales unas fotos usando la joyería que recibió como regalo, además de publicar una reveladora imagen besando a Ben en su cumpleaños 52, el pasado 24 de julio. Junto al post, la cantante escribió: “5 2 … what it do …💗.”