Paris Hilton desmiente que esté embarazada

Paris Hilton desmintió que estuviera esperando su primer hijo con su prometido, el empresario Carter Reum, como se reportó hace unas horas. El pasado 27 de julio se dieron a conocer cientos de reportes alrededor del mundo que indicaban que la multi millonaria estaría en la dulce espera de su primer bebé, sin embargo, la propia Paris ha aclarado los rumores a través de su podcast, dejando claro que sí quiere ser madre, pero después de su boda.

Paris Hilton se comprometió por cuarta ocasión en febrero pasado con Carter Reum

En su podcast This is Paris, la heredera de 40 años contó que el pasado martes, sus teléfonos celulares estaban repletos de miles de felicitaciones y buenos deseos por su supuesto embarazo. “Desperté con unos 3,000 mensajes de texto, todos mis iPhones explotaron, los cinco, todos deseándome felicitaciones y muy felices por mí y, he tenido noticias de personas de las que no había sabido nada en años. Gracias a todos por todos los mensajes”, comentó entre risas.

Carter Reum le pidió matrimonio a Paris con un anillo diseñado por Jean Dousset, bisnieto de Louis Cartier

La también estrella de reality show dijo que por el momento no está en sus planes ser madre, ya que está en la planeación de su boda y quiere que todo sea perfecto, incluyendo su vestido, el cual aseguró será espectacular. “No estoy embarazada, todavía no. Estoy esperando hasta después de la boda. Mi vestido se está haciendo ahora mismo, así que quiero asegurarme de que se vea hermoso y me quede perfecto, así que definitivamente estoy esperando ese día”, dijo a sus fieles seguidores.