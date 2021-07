Hijo de Mick Jagger se casa con la socialité suiza Anouk Winzenried

El hijo de Mick Jagger, de 23 años, y la modelo Jerry Hall se han casado en una romántica ceremonia que ha tenido lugar este fin de semana en Inglaterra. La pareja eligió la casa de campo Holmwood House de Rupert Murdoch, padrastro del novio, en el campo de Oxfordshire, como lugar de celebración con sus familias y amigos más allegados. Aunque no han trascendido muchos detalles del enlace, los novios han compartido una postal en la que aparecen mirándose y con las manos entrelazadas.

Gabriel Jagger con su esposa Anouk Winzenried el día de su boda

La novia usó un vestido color marfil con tirantes y un escote en V, combinado con peinado recogido y pendientes plateados con forma de caballitos de mar. Por su parte, el novio optó por un elegante traje azul marino.

La pareja anunció su compromiso en enero de 2020 y reprogramaron su boda dos veces debido a la pandemia. Se conocieron en Mustique, donde trabajaba Anouk.

El segundo hijo de Jagger se formó recientemente como periodista en “The Times” y tiene su propio sitio web, Why Now, con artículos, videos y contenido de audio a disposición por una tarifa de suscripción mensual. Gabriel se ha mantenido fuera del foco público, a diferencia de sus dos hermanas, Lizzie y Georgia May, que son modelos.

Tres de los hijos del líder de los Rolling Stones están casados. En 2010, entregó en el altar a su hija mayor, Karis, producto de su relación con la cantante Marsha Hunt, en su boda con el actor Jonathan Watson. Luego viene Jade, su única hija con su primera esposa, Bianca, quien se casó con DJ Adrian Fillary en la casa de campo Aynhoe Park en 2012; la pareja se separó recientemente.

Por último, su hijo James, el hermano mayor de Gabriel, se casó con la artista de Birmingham, Anoushka Sharma, en 2016.

