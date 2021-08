Nuria Diosdado comparte su ilusión por Tokio y su boda: ‘Este 2021 engloba muchas emociones’

¿Qué viene para ti después de Tokio 2020?

Pienso darme un descanso. Después retomaré luego de unos dos meses y de ahí veré que sigue para mí. La verdad, no me veo llegando a los próximo Juegos Olímpicos. Decir París 2024 para mí, ya suena lejano, en ese momento de mi vida me gustaría estar formando una familia, quiero ser mamá no quiero posponerlo tanto. Estoy estudiando una segunda maestría en consultoría en Imagen Pública, y me gustaría desarrollarme en algo que fuera directo al deporte, algo que sea para apoyar al atleta en su imagen pública. Me veo en un futuro trabajando en algo relacionado con el deporte. Quiero estar lo más tranquila posible cuando llegue el momento de retirarme, que nazca cuando yo quiera hacer algo diferente, no porque esté harta o cansada de hacer el deporte. Yo quiero irme cuando siga amando a mi deporte y esté fuerte físicamente.