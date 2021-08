Alan Tacher se recupera exitosamente de la vasectomía: ‘Me siento bien de dar algo a cambio como hombre’

Alan Tacher tomó una drástica decisión en su vida marital que le traerá grandes beneficios. El presentador de Despierta América compartió con el público de Univision que tras ser padre de cinco hijos, decidió someterse al procedimiento quirúrgico de la vasectomía. El pasado viernes, el mexicano de 50 años acudió a un centro médico en Miami, acompañado por su esposa, Cristy Bernal, quien lo apoyó a lo largo del proceso.

©Custom



Alan Tacher con su esposa Cristy y sus hijos, Michelle y Liam

El conductor de televisión admitió que, pese a ser un procedimiento muy sencillo, sí iba nervioso, pues en torno a dicha práctica aún persisten ciertos tabúes. Sin embargo, Alan se dio cuenta que era un gesto de amor y admiración a su esposa, quien es madre de sus dos hijos menores, Michelle, de cinco años, y Liam, de tres.

©@alantacher



Además de los dos pequeñines, Alan es padre de tres jóvenes: Hanna, Nicole y Alex

A través de un enlace, Alan contó a su colega Raúl González como vivió esta experiencia. “Dejaron entrar a Cristy y eso me tranquilizó”, agregó el conductor, quien detalló que la operación no demoró más allá de 20 minutos. “Me siento satisfecho y feliz, también un poco para corresponder a las mujeres, en este caso a mi esposa. Creo que me siento bien de dar algo a cambio como hombre”.

Debido a su recuperación, Alan tuvo que suspender algunas actividades de su agenda. El sábado pasado no estuvo presente en la fiesta del gender reveal de Carlos Calderón y su prometida Vanessa Lyon, y en la emisión del lunes pasado estuvo ausente, pero desde casa compartió su experiencia al público. “Recuperándome de esto que es toda una aventura, pero de verdad muy recomendable para todo él que se la quiera realizar”, dijo a su compañero Raúl González desde casa el pasado lunes.

Este martes, Alan regresó al matutino y sus compañeros fueron solidarios con él, y lo acompañaron en su recuperación, ayudándolo a caminar y estar lo más cómodo posible. “¡Se termina la dinastía Tacher!”, dijo entre risas, mientras Carlos Calderón respondió: “Unos cierran la fábrica y otros la empiezan”, refiriéndose a su próxima paternidad.