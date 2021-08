El equipo de gimnasia asegura la medalla a pesar de la retirada de Simone Biles

¡Vamos equipo, vamos! Es un día especial para Estados Unidos después de que las gimnastas del equipo dque representa al país aseguraran la medalla de plata durante las finales de los Juegos Olímpicos de Tokyo. Simone Biles, Grace McCallum, Sunisa Lee y Jordan Chiles compitieron este martes 27 de julio, comenzando sus rutinas en el caballo.

Desafortunadamente, Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, se retiró de la competencia después de su salto. “Simone se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico”, dijo USA Gymnastics en un comunicado. “Ella será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competencias”.

Grace McCallum, Sunisa Lee, Jordan Chiles y Simone Biles del equipo de Estados Unidos celebran después de ganar la medalla de plata durante la final del equipo femenino en el cuarto día de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en el Centro de Gimnasia Ariake el 27 de julio de 2021 en Tokio, Japón.

Sin la capitana del equipo de Estados Unidos compitiendo, el resto del grupo continuó con su impresionante actuación, obteniendo el segundo puesto después del equipo del Comité Olímpico Ruso (ROC). La República de China ganó el oro después de anotar 169.528, mientras que Estados Unidos obtuvo 166.096.

Durante una entrevista con Hoda Kotb de TODAY, Biles le aseguró que tiene emociones encontradas. “Físicamente, me siento bien; Estoy en forma”, confirmó. “Emocionalmente, eso varía según el tiempo y el momento. Venir a los Juegos Olímpicos y ser la estrella principal no es una tarea fácil, por lo que solo estamos tratando de hacerlo todo un día a la vez, y ya veremos”.

Simone también le dijo a Kotb que “espera que Estados Unidos todavía las ame”. Las gimnastas del equipo nacional pueden estar seguras de que los Estados Unidos de América las quieren aún más.

Jordan Chiles, Simone Biles, Grace McCallum y Sunisa Lee del equipo de Estados Unidos celebran en el podio después de ganar la medalla de plata durante la final del equipo femenino en el cuarto día de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en Ariake Gymnastics Center el 27 de julio de 2021 en Tokio, Japón.

Simone Biles puede ser la GOAT (la más grande de todos los tiempos, por las siglas en inglés), pero no debemos olvidar que también es humana. Aunque lo pasó mal en los Juegos Olímpicos, de Tokyo 2020, está lista para dejar esos errores en el pasado. La cinco veces medallista olímpica usó las redes sociales para reflexionar sobre su desempeño después del primer día.

“En verdad siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, a veces es difícil, ¡jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma!”, dijo la atleta de 24 años. “PERO estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente, ¡significan mucho para mí!” Concluyó Biles.

Para aquellos que buscan ver los Juegos Olímpicos de Tokyo en la televisión, su estación local de NBC transmitirá la ceremonia de clausura el 8 de agosto a las 7 a.m. ET / 4 a.m. PT. NBC Sports Network, USA CNBC, el canal NBC Olympics, Golf Channel y Telemundo también transmitirán el evento. Los espectadores pueden seguir paso a paso los juegos desde sus cuentas de Sling TV, Roku, Hulu Plus, FuboTV, AT&T TV, Xfinity y YouTube TV.

