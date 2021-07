Nacho Mendoza reacciona a la supuesta situación que vive su amigo, Chyno Miranda

El regreso con el que Chyno y Nacho emocionaron al público en los Premios Juventud 2021 de la semana pasada, se vio opacado por reportes que señalan que además de encontrarse en recuperación de la neuropatía periférica que tuvo a causa de COVID-19, Chyno Miranda no pasa por un buen momento familiar. Al parecer, el cantante estaría separado de su esposa Natasha Araos, también madre de su único hijo, Luca. Sobre el tema, su amigo Nacho Mendoza envió un mensaje para los fans del grupo, quienes se dirigieron a él en busca de respuestas.

“Oigan, qué preocupante. Qué preocupante que me escriban amigos y que me digan que hay otra polémica levantada”, dijo Mendoza en un par de videos publicados en sus Instagram Stories que después eliminó.

“Yo les pido, les pido que no me involucren en temas polémicos, por favor, se los imploro, de mi compañero que es”, agregó hacia la cámara en los clips que aparecían en medio de los videos que retomó de sus seguidores cantando Queriéndote, el tema que estreno junto a Chyno en el escenario, parte de su próximo álbum de estudio Chyno y Nacho is back.

Nacho, muy serio sobre el tema, habló respecto a la edición que habría hecho en el video que su amigo compartió días antes de su presentación en TV, en donde Chyno explica a detalle lo difícil que ha sido la recuperación y cómo su parte motriz se vio tan afectada que tuvo que volver a aprender a caminar. Y es que los reportes apuntan a que cortó varias partes en las que aparece Natasha Araos cantando, lo que habría desviado la atención principal del video.

“No tengo la autorización de ella como figura pública para utilizar su imagen”, explicó Nacho. “Entonces yo no puedo arbitrariamente utilizar la imagen de una persona que no me ha dado su consentimiento”, aseguró sin ahondar más en el tema.

La batalla de Chyno en pro de su salud

El año pasado, Chyno Miranda fue una de los millones de personas que se contagió de COVID-19, una enfermedad que aún marca la pauta en el mundo entero. Las consecuencias en la salud del cantante fueron bastante delicadas, pues a raíz de ello el venezolano sufrió parálisis en el cuerpo como consecuencia de una neuropatía periférica. La situación no parecía mejorar, pues tiempo después derivó en encefalitis, y afectó su capacidad motriz, por lo que le era difícil hacer cosas tan cotidianas como hablar o caminar.