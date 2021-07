Abuela de Thalía y Laura Zapata sufre una fractura y aseguran que fue descuido de sus enfermeros

A tres meses de haber abandonado el asilo en el que fue víctima de negligencias, la abuelita de Thalía sufrió una caída en casa de su nieta Laura Zapata . A través de sus redes sociales, la actriz denunció los descuidos por parte de los cuidadores de su abuela y reveló que a consecuencia de ello, se fracturó el pie. De acuerdo con los mensajes de la actriz, dejó encargada a doña Eva Mange con sus cuatro cuidadores, para salir a trabajar. A su regreso, descubrió que su abuela de 103 años tenía una fractura en el pie derecho.

Doña Eva está viviendo en la casa de Laura Zapata

A través de su cuenta de Twitter, la actriz de telenovelas como Cuidado con el ángel lamentó los hechos y compartió la delicada situación en unos tuits, así como unas imágenes de cómo había quedado el pie de doña Eva. “La gente cada día está peor!!! Esto le hicieron a mi Abuelita #Eva y ninguno de los cuatro enfermeros sabe qué pasó, mientras yo trabajaba. Los mexicanos sin educación aunque presuman títulos de enfermeros. Asco de personas. #MéxicoDespierta #MalditosMilVeces”, escribió en su cuenta oficial.

Laura Zapara compartió imágenes de la lesión de su abuelita

En otros mensajes, Zapata describió cómo fue que ocurrió esta lamentable situación. “Mi adorada maestra de canto #LupitaGomez Viajó desde Cancún para estar en mi casa al frente mientras yo estoy trabajando. Sólo que no entró cuando le estaban bañando y dice que escuchó un golpe pero le negaron todo”, reveló la actriz, quien agregó que encaró a los enfermeros y que no querían hablar de lo sucedido. “Tuve a los cuatro reunidos y NADIE sabe nada!!! De seguro solo se hizo!!!”.

Los fans de la actriz no han dejado de preguntarle por su abuelita, quien asegura no recordar nada de lo que pasó mientras se dio este desafortunado incidente. “(Mi abuela) solo dice que le duele!!! Y me la tenían drogada!!”.

Tras la fractura, la abuelita de Thalía recibió los cuidados necesarios y actualmente se recupera en casa. Sobre los hechos ocurridos en el asilo de ancianos en el que estuvo por un tiempo, pero que abandonó tras revelarse las negligencias de las que fue víctima, se sabe que su nieta Laura Zapata tiene abierta una carpeta de investigación contra el instituto, sin embargo, el avance en las investigaciones es lento.

