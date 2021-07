Romeo Santos celebra su cumpleaños 40 con Aventura, Marc Anthony y Prince Royce

Aunque Romeo Santos suele ser muy celoso de su vida privada, recientemente se compartió una fotografía de su celebración de cumpleaños. El pasado fin de semana, Romeo, cuyo nombre real es el de Anthony Santos, festejó sus 40 años y lo hizo rodeado de sus buenos amigos y colaboradores del medio, como Marc Anthony, Prince Royce y los integrantes de Aventura. Johnny Marines, mánager de Romeo Santos, compartió una fotografía de la agradable velada por los 40 del cantante.

©@ernd0gz



Henry, Lenny y Max de Aventura junto con Marc Anthony y Prince Royce, en el cumpleaños de Romeo

“Just a bunch of good looking dudes, celebrating my brother‘s birthday! (¡Solo un grupo de tíos guapos, celebrando el cumpleaños de mi hermano!) Happy birthday @romeosantos 📸 @ernd0gz #happybirthday #romeosantos #aventura #marcanthony #princeroyce”, escribió Marines junto a la imagen, la cual tiene miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de buenos deseos para el intérprete de Propuesta indecente.

Pese a que Santos es de lo más reservado con su vida privada, en sus redes sociales ha mostrado un poco más de actividad. En el día de su festejo, el cantante nacido en E Bronx publicó un par de fotografías con el look que usó para su festejo y escribió: “No es solo la ropa, sino la actitud que llevas con la percha”.

El 21 de julio, justo en el día de su cumpleaños, Santos compartió un post en el que expresaba lo emocionado que estaba por llegar al ‘cuarto piso’ y agradeció cada una de las experiencias en su vida, así como el cariño de sus familiares, amigos y sus fans, que lo han seguido incondicionalmente por años. “Si tuviera que volver a nacer, quisiera tener la misma familia, los mismos amigos, y los mismos fanáticos. Si pudiera, le pediría a Dios que por favor me cediera el mismo don; que me mandara con los mismos defectos, imperfecciones y virtudes. Desearía cometer los mismos errores para lograr ser el mismito ANTHONY #40🎉 #Volvi👑”.