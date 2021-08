Belinda revela que dio positivo a COVID-19

Luego de varios reportes de medios mexicanos, se ha confirmado que Belinda se contagió de coronavirus y que ya está en proceso de recuperación en su casa, en México. A lo largo del pasado fin de semana, se difundió la noticia, pero ha sido hasta este lunes que el programa Hoy (Televisa) confirmó que la intérprete de En la oscuridad enfermó del virus del SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad del coronavirus. De acuerdo con el matutino, ‘Beli’ habría dado positivo, tras regresar a México, tras pasar un tiempo en España.

©@belindapop



La cantante se ha mantenido al margen sobre su estado de salud

Según el programa, Belinda prefirió no hacer público su contagio debido a que los síntomas que presentó no eran graves ni ponían en riesgo su integridad, así que simplemente se alejó de los reflectores, así como de sus redes sociales.

En una reciente entrevista con el periódico Reforma, la cantante dijo que aún no ha recibido la vacuna contra el COVID, debido a que se había enfermado. “Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid a mí, entonces todavía no puedo vacunarme”, dijo. Según el diario mexicano, la artista “la pasó muy mal” con la enfermedad. Aunque no ofreció más detalles sobre su estado dijo que “ya estaba de salida”, es decir, ya está por recuperarse al 100%.

Sobre la salud de su pareja, el cantante Christian Nodal, aparentemente está bien, pues tiene un concierto para el 31 de julio en Tampico, Tamaulipas, al norte de México y hasta el momento este sigue vigente, lo que indicaría que el cantante de Botella tras botella habría librado el contagio.