Jennifer Lopez y el beso con Ben Affleck con el que gritan su amor al mundo entero

¡Se acabaron las dudas! Jennifer Lopez y Ben Affleck ya no ocultan su amor y ahora lo gritan a los cuatro vientos. La pareja, que desde hace semanas había dado pistas de romance, por fin confirmó que vuelven a estar tan enamorados como hace casi 20 años, cuando estaban comprometidos y a punto de pasar por el altar. Y es que, aunque habían sido vistos juntos, buscando casa, escuelas y hasta en salidas familiares, ni Jennifer ni Ben habían hecho publicaciones en las redes sociales sobre la segunda oportunidad que le dan a Cupido... ¡hasta ahora!

La cantante guardó este momento tan esperado por sus fans para compartirlo el 24 de julio, un día de lo más especial: su cumpleaños 52. A bordo de un yate en aguas francesas, la también actriz posó muy sexy para la cámara. Feliz, celebró sus 52 años rodeada de amor y con cuerpazo que sus seguidores de inmediato admiraron.

Pero lo que más llamó la atención fue la última foto de esta serie, en la que JLo besa cariñosamente a Ben. ¡El beso más esperado! Así, la Diva del Bronx inaugura una nueva etapa en vida en las redes sociales, en donde seguro empezaremos a ver más fotografías y momentos junto al actor que interpreta a Batman.

©Jennifer Lopez



Jennifer Lopez publicó un tierno beso con Ben Affleck durante los festejos de su cumpleaños 52

“5 2 … what it do …💗”, escribió JLo junto al collage de fotos captadas por la lente de Ana Carballosa, responsable de las últimas instantáneas que la cantante ha hecho públicas, incluyendo las de su nuevo sencillo, Cambia el Paso.

Jennifer Lopez, el silencio que ya no quiso mantener

Tan sólo días antes de su cumpleaños y la tierna foto junto a Ben, JLo ofreció una entrevista junto a Lin Manuel Miranda para Today, con el fin de hablar sobre el relanzamiento de su sencillo Love Make the World Go Round. La presentadora, Hoda Kotb, intentó que la cantante hablara sobre su romance, pero Jen evadió sutilmente la pregunta.