Jennifer Lopez y Ben Affleck hacen oficial su regreso en las redes sociales

Después de meses de salidas públicas, búsqueda de casa y reuniones familiares, Jennifer Lopez y Ben Affleck finalmente se vuelven oficiales de Instagram, con una advertencia. Pero no fueron ellos los que hicieron la publicación.

La pareja fue vista en una foto en la última publicación de Instagram de Leah Remini. La actriz, compartió un video de las celebraciones de su cumpleaños en junio, incluida una foto en blanco y negro de JLo y Ben. Bennifer hace una aparición en la marca de 0:33 segundos del video, con él colocando un brazo sobre los hombros de Jen y Leah.

©Leah Remini



Ben y Jennifer en el video del cumpleaños de Leah Remini

Jennifer y Leah son amigas desde hace algún tiempo. De hecho, son tan unidas que la vida privada de Jennifer es una de las cosas por las que más se le pregunta a Leah. En una aparición en el programa Today, se le cuestionó sobre las preguntas que odia que le hagan. Ella dijo: “Preguntas sobre Jennifer Lopez. No porque no me guste hablar de mi amiga, pero muchas veces siento que es para chismes, especialmente si hablo de algo que es importante (...) y si alguien me pregunta sobre la boda de Jennifer. Lo encuentro absolutamente molesto”.

Jennifer y Ben se han convertido en una de las parejas de celebridades más importantes de Hollywood. Estuvieron comprometidos de 2002 a 2004 y retomaron su romance a principios de este año, después de que Jennifer rompiera su compromiso con Alex Rodríguez y Ben terminara su relación con Ana de Armas. Desde entonces, la pareja ha pasado mucho tiempo junta, en salidas el rato con sus hijos, o en citas románticas y pasando el 4 de julio juntos en The Hamptons.

©GrosbyGroup



Jennifer, Ben y sus hijos, de paseo por Universal Studios

“Están pasando todo su tiempo libre juntos y se están convirtiendo en una prioridad. JLo se enamora fuerte y ciertamente ha hecho lo mismo con Ben nuevamente”, dijo una fuente a ET. “Ben es un hombre caballeroso y hace lo suyo, lo que a JLo le encanta. Él tiene su propia vida y es famoso de una manera diferente a la de ella y no está tratando de competir de ninguna manera. Simplemente se apoyan y se aman”.

Si bien Ben y Jennifer aún no han hablado públicamente sobre el otro ni publicado sobre su romance en las redes sociales, la publicación de Leah significa que ambos están en un lugar cómodo en su relación. En una entrevista con Apple Music, López dijo que estaba pasando “el mejor momento de mi vida”.