Natasha, esposa de Chyno, comparte su emoción al verlo de pie en Premios Juventud con Nacho

“Yo también vivo cosas que me afectan, que me duelen, pero gracias a Dios esto me hizo más fuerte emocionalmente y me ayudó entender muchas cosas y con todo mi amor, mi apoyo y mi energía le dije que íbamos a salir adelante, que él se iba a recuperar y que él iba, si él quería, a salir de esto, que pusiera el todo por el todo, porque ahí te das cuenta de que la riqueza más grande es nuestra salud”, dijo entre lágrimas.

La esposa de Jesús Miranda pidió a sus seguidores que ahora más que nunca era momento de apoyar al cantante, pues esos buenos deseos y oraciones serían su motor para seguir con su recuperación. “Ver ese video me revuelve el pecho, porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido estos meses ha sido súper, súper fuerte. Apoyen en este momento tan duro que está viviendo que sé que ese amor lo va a sentir y le va a dar mas fuerzas para seguir con su carrera, su vida y más que todo, recuperar al 100% su salud, eso es lo más importante”