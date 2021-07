Laura Londoño, de ‘Café con aroma de mujer’, anuncia su segundo embarazo

Laura Londoño, protagonista de la telenovela Café con aroma de mujer, anunció que está embarazada de su segundo hijo. La actriz, quien interpreta a ‘La Gaviota’ en el remake de Telemundo, recibirá a su segundo hijo con Santiago Mora Bahamón a inicios del próximo año, dándole así un hermanito o hermanita a su hija mayor, Allegra, de casi dos años. En entrevista en el programa En Casa con Telemundo, la colombiana confirmó su dulce espera de la cual sus fieles seguidores ya empezaban a sospechar, pues algunos de ellos comentaron en sus posts en redes sociales que se le veía una pancita abultada.

©@londonotlaura



Laura Londoño es mamá de una niña llamada Allegra, de casi dos años

Ahora que ya concluyó la grabaciones de la telenovela, y que está en una gira de medios, Londoño confirmó la noticia del bebé que viene en camino y detalló que tiene cerca de dos meses de embarazo, además de indicar que aún no saben del sexo del bebé.

©@londonotlaura



Laura Londoño con su esposo y su hija Allegra

Aunque es poco el tiempo que tiene de gestación, la guapa actriz confesó, entre risas, que ya ha empezado a sentir los cambios en su cuerpo. “Aquí yo me doy cuenta que esta falda está como muy cortica, pero realmente no es que esté muy cortica, sino que ya no me baja”. Además de esto, dijo que el hecho de participar en la telenovela y su personaje fueron como inspiración para volver a ‘escribirle a la cigüeña’. “Me enteré hace un par de meses, creo que me inspiré en Gaviota, la vi a ella en embarazo y dije ‘esto está como muy lindo’ y siempre sentí que había que darle un hermanito a Alegra porque yo amo a mis hermanos”, reconoció.