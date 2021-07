Melany Mille, conmovida con el apoyo de Nacho a Chyno para caminar

“Luego de pasar por el COVID, me enfrenté con una neuropatía periférica eso hizo que llegara al punto de no poder caminar. Me dio una encefalitis, que es un inflamación del cerebro que genera confusión en el pensamiento”, escribió el cantante al publicar el video en el que muestra imágenes nunca antes vistas de lo mal que lo pasó, así como de la energía incomparable de querer salir adelante.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.