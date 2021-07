Karina Banda nos cuenta cómo se prepara para ‘Enamorándonos’ ¡y sus planes de ser mamá!

Karina Banda está a punto de iniciar una gran etapa en su carrera. La mexicana es la nueva presentadora de Enamorándonos, luego de que Ana Patricia Gámez anunciara una pausa profesional para disfrutar al máximo a su familia. A mediados de junio, con el final de temporada del show de Univision, Ana Patricia y su compañero de set, Rafael Aranda, presentaron a Karina al público y desde entonces estamos emocionados de ver la nueva temporada con la esposa de Carlos Ponce en la pantalla.

©@karinabandatv



Karina Banda es la nueva presentadora de ‘Enamorándonos’

En entrevista para HOLA! USA, la reportera de El Gordo y la Flaca nos contó cómo se prepara para esta fase de su vida, si ha charlado con Ana Patricia en busca de consejos y el recibimiento que ha tenido desde que dijo “¡que sí, que sí!” a la oportunidad de ser presentadora. Además, nos habló de cómo va su vida como casada después de una boda secreta, y qué planes tiene con Carlos Ponce de escribirle a la cigüeña.

¿Cómo harás frente a las inevitables comparaciones con Ana Patricia Gámez?

“¡Uy! Ni había pensado en eso. Afortunadamente hasta ahora, lejos de las comparaciones la gente ha sabido darnos nuestro lugar a las dos. A sacar lo más bonito de las dos. Y si nos vienen a comparar, honestamente cada una tiene lo suyo, eso lo tengo muy claro. Hay cosas de Ana Patricia que admiro, que me encantan y hay cosas que yo tengo que quizá ella no tiene. Pero no se trata de eso, se trata de venir a hacer un trabajo con mucho cariño”.

“Cada una tiene un estilo, es diferente y por ahí veía que decían que me parezco mucho a ella pero así soy, quizá porque las dos somos mexicanas y tenemos casi la misma edad... tenemos una personalidad muy similar. Pero qué bonito que ella represente de esa forma a los mexicanos y que en mí también puedan ver lo mismo, que somos muy honestas, reales, simpáticas...”

©@karinabandatv



La reportera de ‘El Gordo y la Flaca’ quiere reunirse con Ana Patricia Gámez para pedirle algunos consejos

¿Le has pedido algún consejo para el show?

“Le escribí y sí, ya quedamos en ir a tomar un cafecito porque sí quiero que me dé algunos consejos y platicar con ella. Pero más que eso, que me dé la patadita de la buena suerte”.

¿Te sientes nerviosa?

“Todavía no. Como que no me ha caído el 20. Yo creo que faltando unos dos o tres días, ahí sí ya voy a sentir el hueco en el estómago. Siento como si me fuera a cambiar de escuela. Como si me estuviera graduando. ¡Pero esos nervios son ricos! Y qué rico es tener esos nervios todos los días”.

¿Es difícil llegar a un programa en el que el público se había acostumbrado a ver a una presentadora?

“No sé si difícil, pero sí siento un reto. Además de que es un formato completamente diferente a lo que yo había hecho en mi carrera, el reto es que Ana Patricia se ganó el cariño de toda la gente. Es una mujer que los hizo reír y disfrutar todas las noches y creo que es porque era ella misma, una mujer real. Voy a tratar lo mismo, de ser yo y mostrarme como soy. En ese aspecto no estoy preocupada, al contrario, estoy emocionada. Le dije a Ana: ‘Me la dejaste difícil’. ¡Pero creo que echándole ganas, todo se puede!”.