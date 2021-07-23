Premios Juventud 2021: Esta es la lista completa de los ganadores

Como un oasis en el desierto y con extremas medidas de precaución, Premios Juventud 2021 se celebró este jueves 22 de julio en lo que marca la primera gran fiesta del verano, en la cual Karol G se coronó como la artista más ganadora de la noche, al triunfar en 6 de las 12 categorías en las que estaba nominada, seguida de Bad Bunny, con 5 estatuillas y Grupo Firme con 4.
Teniendo como escenario el Wastco Center de Miami, Florida, la celebración contó con performances espectaculares con los artistas más importantes del momento, increíbles colaboraciones y esperados reencuentros como el de Chyno y Nacho que impactaron con una increíble presentación en lo que marca el regreso del dúo a la escena musical. ¡A continuación te dejamos la lista completa de los ganadores de la noche!
Artista De La Juventud Femenino
KAROL G - WINNER
BECKY G
CAZZU
CHIQUIS
FARINA
KANY GARCÍA
MARIAH ANGELIQ
NATHY PELUSO
NATTI NATASHA
ROSALÍA
Mejor Canción Regional Mexicana
“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES - WINNER
“BARQUILLERO” - CALIBRE 50
“BORRACHO DE COCHERA” - EL FANTASMA
“EN OTRO CANAL” - LA FIERA DE OJINAGA
“OTRA BORRACHERA” - GERARDO ORTIZ
La Nueva Generación - Femenina
KALI UCHIS - WINNER
CHESCA DANIELA DARCOURT
ELENA ROSE
LA ROSS MARIA
MARIA BECERRA
NATHY PELUSO
NICKI NICOLE
VF7
YAHAIRA PLASENCIA
La Nueva Generación - Masculina
ALEX ROSE
FRAN ROZZANO
GUAYNAA
JAY WHEELER - WINNER
KHEA
LLANE
MANNY CRUZ
MATI GÓMEZ
MORA
ROCHY RD
La Nueva Generación Regional Mexicano
ESLABON ARMADO
INGRID CONTRERAS
JESSI URIBE
JUNIOR H
LAS MARÍAS
LOS DOS CARNALES
LOS NUEVOS FEDERALES
MARCA MP
NUEVO ELEMENTO
YEISON JIMENEZ
Mejor Canción Mariachi-Ranchera
“DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR - WINNER
“EL ALUMNO” - JOSS FAVELA & JESSI URIBE
“EL TIEMPO NO PERDONA” - ALEX FERNÁNDEZ
“NO ANDES CON NADIE” - NUEVO ELEMENTO
“PARA NO EXTRAÑARTE TANTO” - ANA BÁRBARA
“POBRE CORAZÓN” - INGRID CONTRERAS
“TE OLVIDÉ” - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
“TU AMANTE” - YEISON JIMENEZ
“YA NO INSISTAS CORAZÓN” - VICENTE FERNÁNDEZ
“Y SI ME VUELVO A ENAMORAR” - JARY FRANCO
Mejor Colaboración Regional Mexicana
“EL GÜERO” - GRUPO FIRME FT. MARCA MP - WINNER
“CA…. Y VAGO” - EL FANTASMA FT. LOS DOS CARNALES
“CONTRA MIS PRINCIPIOS” - LENIN RAMÍREZ & REMMY VALENZUELA
“SOMOS LOS QUE SOMOS” - LOS 2 DE LA S & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
“Y LA HICE LLORAR” - LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS
Mejor Fusión Regional Mexicana
“100 AÑOS” - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50
“BOTELLA TRAS BOTELLA” - GERA MX & CHRISTIAN NODAL
“CUMBIA A LA GENTE” - GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES
“EL CAMBIO” - CHESCA & GRUPO FIRME - WINNER
“QUE SE SEPA NUESTRO AMOR” - MON LAFERTE & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
“TUYO Y MÍO” - CAMILO & LOS DOS CARNALES
LA MEZCLA PERFECTA
“AGUA” - TAINY & J BALVIN
“CARAMELO (REMIX)” - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
“CHICA IDEAL” - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA
“FÚTBOL Y RUMBA” - ANUEL AA FT. ENRIQUE IGLESIAS
“HONEY BOO” - CNCO & NATTI NATASHA
“MALA COSTUMBRE” - MANUEL TURIZO & WISIN Y YANDEL
“MI NIÑA (REMIX)” - WISIN, MYKE TOWERS, MALUMA FT. ANITTA & LOS LEGENDARIOS
“PORFA (REMIX)” - FEID, JUSTIN QUILES, J BALVIN FT. MALUMA, NICKY JAM & SECH
“RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO - WINNER
“TITANIC” - KANY GARCÍA & CAMILO
Tropical Mix
“ANTES QUE SALGA EL SOL” - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
“BEBÉ” - CAMILO & EL ALFA
“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
“TÚ VAS A TENER QUE EXPLICARME (REMIX)” - LA ROSS MARIA & ROMEO SANTOS
“VÍCTIMAS LAS DOS” - VÍCTOR MANUELLE & LA INDIA
Colaboración OMG
“BAILA CONMIGO” - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO
“BEAUTIFUL BOY” - KAROL G, LUDACRIS & EMILEE
“DEL MAR” - OZUNA, DOJA CAT & SIA
“HAWÁI (REMIX)” - MALUMA & THE WEEKND - WINNER
“MAMACITA” - BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL
“ME GUSTA” - ANITTA FT. CARDI B & MYKE TOWERS
“TKN” - ROSALÍA & TRAVIS SCOTT
“TOP GONE” - LIL MOSEY & LUNAY
“UN DÍA (ONE DAY)” - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY
“X” - JONAS BROTHERS FT. KAROL G
Track Viral Del Año
“CON TUS BESOS” - ESLABON ARMADO
“DÁKITI” - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ - WINNERS
“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
“DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES
“HAWÁI” - MALUMA
“LA JEEPETA (REMIX)” - NIO GARCIA, ANUEL AA, MYKE TOWERS, BRRAY & JUANKA
“RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO
“TÚ” - CARIN LEÓN
“VIDA DE RICO” - CAMILO
Artista De La Juventud Masculino
BAD BUNNY - WINNER
CAMILO
CHRISTIAN NODAL
DADDY YANKEE
EL FANTASMA
J BALVIN
LUNAY
MALUMA
MYKE TOWERS
PRINCE ROYCE
Grupo o Dúo Favorito Del Año
GRUPO FIRME - WINNER
CALIBRE 50
CNCO
LOS ÁNGELES AZULES
LOS DOS CARNALES
MAU Y RICKY
N‘KLABE
PISO 21
REIK
ZION Y LENNOX
Álbum Del Año
ALTER EGO - PRINCE ROYCE
DÉJÀ VU - CNCO
EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - BAD BUNNY
KG0516 - KAROL G
LOS LEGENDARIOS 001 - LOS LEGENDARIOS
MESA PARA DOS - KANY GARCÍA
MIS MANOS - CAMILO
MUNAY - PEDRO CAPÓ
PAPI JUANCHO - MALUMA
UNA NIÑA INÚTIL - CAZZU
Álbum Regional Mexicano Del Año
NOS DIVERTIMOS LOGRANDO LO IMPOSIBLE - GRUPO FIRME - WINNER
AL ESTILO RANCHERON - LOS DOS CARNALES
AYAYAY! - CHRISTIAN NODAL
CARTELES - EL FANTASMA
DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO - LOS ÁNGELES AZULES
DESPUÉS DE HOY - NETO BERNAL
EL TRABAJO ES LA SUERTE - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
EN OTRO CANAL - LA FIERA DE OJINAGA
SIN PERDER EL ESTILO - LENIN RAMÍREZ
VAMOS BIEN - CALIBRE 50
Canción Del Año
“CARAMELO (REMIX)” - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
“CARITA DE INOCENTE” - PRINCE ROYCE
“DÁKITI” - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ - WINNER
“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
“DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES
“HAWÁI” - MALUMA
“MI NIÑA” - LOS LEGENDARIOS, WISIN & MYKE TOWERS
“SI ME DICES QUE SÍ” - REIK, FARRUKO & CAMILO
“TU VENENO” - J BALVIN
El Traffic Jam
“BICHOTA” - KAROL G - WINNER
“ADMV” - MALUMA
“BAILA CONMIGO” - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO
“BANDIDO” - MYKE TOWERS & JUHN
“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES
“FIEL” - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAY CORTEZ
“LA TÓXICA” - FARRUKO
“RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO
“SE ME OLVIDÓ” - CHRISTIAN NODAL
“VIDA DE RICO” - CAMILO
La Más Pegajosa
“AY, DIOS MÍO!” - KAROL G - WINNER
“ANTES QUE SALGA EL SOL” - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
“BORRACHO DE COCHERA” - EL FANTASMA
“CHICA IDEAL” - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA
“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
“DIOSA” - MYKE TOWERS
“HAWÁI” - MALUMA
“ROPA CARA” - CAMILO
“TE VOLVERÍA A ELEGIR” - CALIBRE 50
“VACÍO” - LUIS FONSI & RAUW ALEJANDRO
Girl Power
“ANIMAL” - MARIA BECERRA & CAZZU
“¡AQUÍ YO MANDO!” - KALI UCHIS & RICO NASTY
“EL CONSEJO” - ANA BÁRBARA & PAQUITA LA DEL BARRIO
“EL MAKINON” - KAROL G & MARIAH ANGELIQ
“LA MUJER” - MON LAFERTE & GLORIA TREVI
“LAS NENAS” - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA
“LO VAS A OLVIDAR” - BILLIE EILISH & ROSALÍA
“RAM PAM PAM” - NATTI NATASHA & BECKY G
“SE PORTABA MAL” - KANY GARCÍA & MON LAFERTE
“TICK TOCK” - THALIA, FARINA & SOFÍA REYES
La Coreo Más Hot
“BALADA PARA PERREAR” - LAS VILLA
“BICHOTA” - KAROL G - WINNER
“ENCHULE” - RAUW ALEJANDRO
“LA BURBUJA” - MALUMA
“PROBLEMA” - DADDY YANKEE
Social Dance Challenge
“BICHOTA” - KAROL G
“LAS NENAS” - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA
“PAPÁS” - MAU Y RICKY
“ROPA CARA” - CAMILO
“SE TE NOTA” - LELE PONS & GUAYNAA
Video Con El Mensaje Más Poderoso
“CUANDO ESTÉS AQUÍ” - PABLO ALBORÁN
“CUENTA CONMIGO” - MIKE BAHÍA, LLANE, PJ SIN SUELA FT. MOZART LA PARA
“GIRASOLES” - LUIS FONSI
“TAN BONITA” - PISO 21
“UN DÍA (ONE DAY)” - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY - WINNER
Quiero Más
ALEJANDRA CAPETILLO & ANA PAULA CAPETILLO
ARIEL FOCUS
DOMELIPA
FRIDA SOFÍA
IRINA BAEVA
JAVIERR
JOSÉ EDUARDO DERBEZ
KUNNO
MICHELLE SALAS
SEBASTIÁN RULLI - WINNER
Juntos Encienden Mis Redes
ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI
CAMILO & EVALUNA
CHRISTIAN NODAL & BELINDA
GUAYNAA & LELE PONS
KIMBERLY LOAIZA & JUAN DE DIOS PANTOJA
NATTI NATASHA & RAPHY PINA - WINNER
Ayudando A Sus Fans
BECKY G - WINNER
DEMI LOVATO
J BALVIN
RICKY MARTIN
SELENA GOMEZ
Mejor LOL
ABELARDO CAMPUZANO
IMARAY ULLOA
JAVIER HALA MADRID
MARIO AGUILAR
MRCHUY0123
Influencer Con Causa
ARTURO ISLAS ALLENDE
JUANPA ZURITA - WINNER
PAOLA ZURITA
SANTI MARATEA
YALITZA APARICIO
El Más Trendy
CAMILO
J BALVIN
KALI UCHIS
KAROL G
SOFÍA REYES