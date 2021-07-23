Karol G, Becky G, Farruko

Premios Juventud 2021: Esta es la lista completa de los ganadores

xxxxxxxx fue el más premiado de la noche y xxx se llevó xx

Como un oasis en el desierto y con extremas medidas de precaución, Premios Juventud 2021 se celebró este jueves 22 de julio en lo que marca la primera gran fiesta del verano, en la cual Karol G se coronó como la artista más ganadora de la noche, al triunfar en 6 de las 12 categorías en las que estaba nominada, seguida de Bad Bunny, con 5 estatuillas y Grupo Firme con 4.

Karol G©GettyImages

Teniendo como escenario el Wastco Center de Miami, Florida, la celebración contó con performances espectaculares con los artistas más importantes del momento, increíbles colaboraciones y esperados reencuentros como el de Chyno y Nacho que impactaron con una increíble presentación en lo que marca el regreso del dúo a la escena musical. ¡A continuación te dejamos la lista completa de los ganadores de la noche!

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Artista De La Juventud Femenino

KAROL G - WINNER

BECKY G

CAZZU

CHIQUIS

FARINA

KANY GARCÍA

MARIAH ANGELIQ

NATHY PELUSO

NATTI NATASHA

ROSALÍA

Mejor Canción Regional Mexicana

“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES - WINNER

“BARQUILLERO” - CALIBRE 50

“BORRACHO DE COCHERA” - EL FANTASMA

“EN OTRO CANAL” - LA FIERA DE OJINAGA

“OTRA BORRACHERA” - GERARDO ORTIZ

La Nueva Generación - Femenina

KALI UCHIS - WINNER

CHESCA DANIELA DARCOURT

ELENA ROSE

LA ROSS MARIA

MARIA BECERRA

NATHY PELUSO

NICKI NICOLE

VF7

YAHAIRA PLASENCIA

Chyno y Nacho PJ 2021©GettyImages

La Nueva Generación - Masculina

ALEX ROSE

FRAN ROZZANO

GUAYNAA

JAY WHEELER - WINNER

KHEA

LLANE

MANNY CRUZ

MATI GÓMEZ

MORA

ROCHY RD

La Nueva Generación Regional Mexicano

ESLABON ARMADO

INGRID CONTRERAS

JESSI URIBE

JUNIOR H

LAS MARÍAS

LOS DOS CARNALES

LOS NUEVOS FEDERALES

MARCA MP

NUEVO ELEMENTO

YEISON JIMENEZ

Mejor Canción Mariachi-Ranchera

“DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR - WINNER

“EL ALUMNO” - JOSS FAVELA & JESSI URIBE

“EL TIEMPO NO PERDONA” - ALEX FERNÁNDEZ

“NO ANDES CON NADIE” - NUEVO ELEMENTO

“PARA NO EXTRAÑARTE TANTO” - ANA BÁRBARA

“POBRE CORAZÓN” - INGRID CONTRERAS

“TE OLVIDÉ” - ALEJANDRO FERNÁNDEZ

“TU AMANTE” - YEISON JIMENEZ

“YA NO INSISTAS CORAZÓN” - VICENTE FERNÁNDEZ

“Y SI ME VUELVO A ENAMORAR” - JARY FRANCO

Mejor Colaboración Regional Mexicana

“EL GÜERO” - GRUPO FIRME FT. MARCA MP - WINNER

“CA…. Y VAGO” - EL FANTASMA FT. LOS DOS CARNALES

“CONTRA MIS PRINCIPIOS” - LENIN RAMÍREZ & REMMY VALENZUELA

“SOMOS LOS QUE SOMOS” - LOS 2 DE LA S & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

“Y LA HICE LLORAR” - LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS

Mejor Fusión Regional Mexicana

“100 AÑOS” - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50

“BOTELLA TRAS BOTELLA” - GERA MX & CHRISTIAN NODAL

“CUMBIA A LA GENTE” - GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES

“EL CAMBIO” - CHESCA & GRUPO FIRME - WINNER

“QUE SE SEPA NUESTRO AMOR” - MON LAFERTE & ALEJANDRO FERNÁNDEZ

“TUYO Y MÍO” - CAMILO & LOS DOS CARNALES

LA MEZCLA PERFECTA

“AGUA” - TAINY & J BALVIN

“CARAMELO (REMIX)” - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS

“CHICA IDEAL” - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA

“FÚTBOL Y RUMBA” - ANUEL AA FT. ENRIQUE IGLESIAS

“HONEY BOO” - CNCO & NATTI NATASHA

“MALA COSTUMBRE” - MANUEL TURIZO & WISIN Y YANDEL

“MI NIÑA (REMIX)” - WISIN, MYKE TOWERS, MALUMA FT. ANITTA & LOS LEGENDARIOS

“PORFA (REMIX)” - FEID, JUSTIN QUILES, J BALVIN FT. MALUMA, NICKY JAM & SECH

“RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO - WINNER

“TITANIC” - KANY GARCÍA & CAMILO

Becky G PJ 2021©GettyImages

Tropical Mix

“ANTES QUE SALGA EL SOL” - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE

“BEBÉ” - CAMILO & EL ALFA

“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

“TÚ VAS A TENER QUE EXPLICARME (REMIX)” - LA ROSS MARIA & ROMEO SANTOS

“VÍCTIMAS LAS DOS” - VÍCTOR MANUELLE & LA INDIA

Colaboración OMG

“BAILA CONMIGO” - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO

“BEAUTIFUL BOY” - KAROL G, LUDACRIS & EMILEE

“DEL MAR” - OZUNA, DOJA CAT & SIA

“HAWÁI (REMIX)” - MALUMA & THE WEEKND - WINNER

“MAMACITA” - BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL

“ME GUSTA” - ANITTA FT. CARDI B & MYKE TOWERS

“TKN” - ROSALÍA & TRAVIS SCOTT

“TOP GONE” - LIL MOSEY & LUNAY

“UN DÍA (ONE DAY)” - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY

“X” - JONAS BROTHERS FT. KAROL G

Track Viral Del Año

“CON TUS BESOS” - ESLABON ARMADO

“DÁKITI” - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ - WINNERS

“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

“DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR

“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES

“HAWÁI” - MALUMA

“LA JEEPETA (REMIX)” - NIO GARCIA, ANUEL AA, MYKE TOWERS, BRRAY & JUANKA

“RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO

“TÚ” - CARIN LEÓN

“VIDA DE RICO” - CAMILO

Artista De La Juventud Masculino

BAD BUNNY - WINNER

CAMILO

CHRISTIAN NODAL

DADDY YANKEE

EL FANTASMA

J BALVIN

LUNAY

MALUMA

MYKE TOWERS

PRINCE ROYCE

Grupo o Dúo Favorito Del Año

GRUPO FIRME - WINNER

CALIBRE 50

CNCO

LOS ÁNGELES AZULES

LOS DOS CARNALES

MAU Y RICKY

N‘KLABE

PISO 21

REIK

ZION Y LENNOX

Álbum Del Año

ALTER EGO - PRINCE ROYCE

DÉJÀ VU - CNCO

EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - BAD BUNNY

KG0516 - KAROL G

LOS LEGENDARIOS 001 - LOS LEGENDARIOS

MESA PARA DOS - KANY GARCÍA

MIS MANOS - CAMILO

MUNAY - PEDRO CAPÓ

PAPI JUANCHO - MALUMA

UNA NIÑA INÚTIL - CAZZU

Álbum Regional Mexicano Del Año

NOS DIVERTIMOS LOGRANDO LO IMPOSIBLE - GRUPO FIRME - WINNER

AL ESTILO RANCHERON - LOS DOS CARNALES

AYAYAY! - CHRISTIAN NODAL

CARTELES - EL FANTASMA

DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO - LOS ÁNGELES AZULES

DESPUÉS DE HOY - NETO BERNAL

EL TRABAJO ES LA SUERTE - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

EN OTRO CANAL - LA FIERA DE OJINAGA

SIN PERDER EL ESTILO - LENIN RAMÍREZ

VAMOS BIEN - CALIBRE 50

Canción Del Año

“CARAMELO (REMIX)” - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS

“CARITA DE INOCENTE” - PRINCE ROYCE

“DÁKITI” - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ - WINNER

“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

“DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR

“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES

“HAWÁI” - MALUMA

“MI NIÑA” - LOS LEGENDARIOS, WISIN & MYKE TOWERS

“SI ME DICES QUE SÍ” - REIK, FARRUKO & CAMILO

“TU VENENO” - J BALVIN

Ángela Aguilar PJ 2021©GettyImages

El Traffic Jam

“BICHOTA” - KAROL G - WINNER

“ADMV” - MALUMA

“BAILA CONMIGO” - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO

“BANDIDO” - MYKE TOWERS & JUHN

“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES

“FIEL” - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAY CORTEZ

“LA TÓXICA” - FARRUKO

“RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO

“SE ME OLVIDÓ” - CHRISTIAN NODAL

“VIDA DE RICO” - CAMILO

La Más Pegajosa

“AY, DIOS MÍO!” - KAROL G - WINNER

“ANTES QUE SALGA EL SOL” - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE

“BORRACHO DE COCHERA” - EL FANTASMA

“CHICA IDEAL” - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA

“DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

“DIOSA” - MYKE TOWERS

“HAWÁI” - MALUMA

“ROPA CARA” - CAMILO

“TE VOLVERÍA A ELEGIR” - CALIBRE 50

“VACÍO” - LUIS FONSI & RAUW ALEJANDRO

Girl Power

“ANIMAL” - MARIA BECERRA & CAZZU

“¡AQUÍ YO MANDO!” - KALI UCHIS & RICO NASTY

“EL CONSEJO” - ANA BÁRBARA & PAQUITA LA DEL BARRIO

“EL MAKINON” - KAROL G & MARIAH ANGELIQ

“LA MUJER” - MON LAFERTE & GLORIA TREVI

“LAS NENAS” - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA

“LO VAS A OLVIDAR” - BILLIE EILISH & ROSALÍA

“RAM PAM PAM” - NATTI NATASHA & BECKY G

“SE PORTABA MAL” - KANY GARCÍA & MON LAFERTE

“TICK TOCK” - THALIA, FARINA & SOFÍA REYES

La Coreo Más Hot

“BALADA PARA PERREAR” - LAS VILLA

“BICHOTA” - KAROL G - WINNER

“ENCHULE” - RAUW ALEJANDRO

“LA BURBUJA” - MALUMA

“PROBLEMA” - DADDY YANKEE

Social Dance Challenge

“BICHOTA” - KAROL G

“LAS NENAS” - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA

“PAPÁS” - MAU Y RICKY

“ROPA CARA” - CAMILO

“SE TE NOTA” - LELE PONS & GUAYNAA

Video Con El Mensaje Más Poderoso

“CUANDO ESTÉS AQUÍ” - PABLO ALBORÁN

“CUENTA CONMIGO” - MIKE BAHÍA, LLANE, PJ SIN SUELA FT. MOZART LA PARA

“GIRASOLES” - LUIS FONSI

“TAN BONITA” - PISO 21

“UN DÍA (ONE DAY)” - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY - WINNER

Quiero Más

ALEJANDRA CAPETILLO & ANA PAULA CAPETILLO

ARIEL FOCUS

DOMELIPA

FRIDA SOFÍA

IRINA BAEVA

JAVIERR

JOSÉ EDUARDO DERBEZ

KUNNO

MICHELLE SALAS

SEBASTIÁN RULLI - WINNER

Juntos Encienden Mis Redes

ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI

CAMILO & EVALUNA

CHRISTIAN NODAL & BELINDA

GUAYNAA & LELE PONS

KIMBERLY LOAIZA & JUAN DE DIOS PANTOJA

NATTI NATASHA & RAPHY PINA - WINNER

Ayudando A Sus Fans

BECKY G - WINNER

DEMI LOVATO

J BALVIN

RICKY MARTIN

SELENA GOMEZ

Mejor LOL

ABELARDO CAMPUZANO

IMARAY ULLOA

JAVIER HALA MADRID

MARIO AGUILAR

MRCHUY0123

Influencer Con Causa

ARTURO ISLAS ALLENDE

JUANPA ZURITA - WINNER

PAOLA ZURITA

SANTI MARATEA

YALITZA APARICIO

El Más Trendy

CAMILO

J BALVIN

KALI UCHIS

KAROL G

SOFÍA REYES

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