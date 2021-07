Así fue el esperado reencuentro de Chyno y Nacho en Premios Juventud 2021

Hace cuatro años, Chyno y Nacho dejaron desconsolados a sus fans al anunciar su separación musical. Pero tras una pausa como dúo, los venezolanos regresaron más unidos que nunca y conquistaron el escenario de Premios Juventud en el Watsco Center, en Miami, Florida. El reencuentro de Chyno y Nacho ha generado gran expectativa debido a la condición de Chyno, quien ha vivido unos duros meses en medio de su recuperación. Tras enfermar de COVID-19 a inicios de 2020, Jesús Miranda —nombre real del intérprete— enfrentó una de las secuelas que la enfermedad dejó en su sistema, una neuropatía periférica .

©GettyImages



Chyno y Nacho a su llegada en Premios Juventud 2021

Luego de meses de terapia física, Chyno ha logrado salir adelante poco a poco y ahora, de la mano de su compañero y amigo, Nacho Mendoza, está de regreso haciendo lo que más le apasiona: cantar. El dúo venezolano interpretó un popurrí con sus mayores éxitos: Andas en mi cabeza, Me voy enamorando y Mi niña bonita. Chyno y Nacho también aprovecharon el escenario de Watsco Center para interpretar juntos por primera vez en vivo el tema Raro.

Al finalizar su actuación, el dúo recibió una ovación de pie y una gran y largo aplauso. Emocionados, los chicos se dirigieron a la audiencia y dijeron: “Gracias Miami”.

Además de reunirse en Premios Juventud, el dúo anunció el lanzamiento de su disco Chyno y Nacho is back the album, con el cual marcan su regreso a la escena musical, y que incluyen sus más recientes éxitos, Antivirus y Raro.

Los fanáticos del dúo no podían dejar de sentirse emocionados por el anhelado reencuentro. Su círculo más cercano también celebró su reunión en Premios Juventud y entre las muestras de cariño por este regreso, estaba el mensaje de Melany Mille, la pareja de Nacho y madre de su pequeña hija. La presentadora compartió en sus redes sociales un video de Nacho a su llegada en Premios Juventud.

“Orgullosa de ti, no solo de lo evidente que es tu gran talento, sino de la esencia de tu corazón, esa que pocos conocen y no todos saben apreciar”, escribió Melany. “El propósito de Dios en tu vida es grande, más de lo que te imaginas y hoy se escribe una nueva línea en esa historia al lado de no solo un compañero sino un hermano. Decreto mucho éxito en este nuevo disco de Chino & Nacho. Que sea una presentación mágica en los premios. Brillen como solo ustedes saben⭐️✨”.

A este mensaje de buenos deseos y apoyo incondicional, Nacho contestó así: “Te agradezco muchísimo por tus palabras. Yo también me siento orgulloso de tu templanza y de tu fortaleza”.

Previo a su explosiva actuación en Premios Juventud 2021, Chyno se dirigió a sus fans con un emotivo video en el que compartió imágenes inéditas de los momentos más duros de su enfermedad, así como su rehabilitación, en la cual continúa trabajando hasta el día de hoy. ¡Fuerza, Chyno!