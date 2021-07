En emotivo video, Chyno Miranda comparte con sus fans los duros momentos de su enfermedad

A solo unas horas de regresar al escenario por primera vez en mucho tiempo, Chyno Miranda , de Chyno y Nacho, compartió con el mundo imágenes inéditas de su recuperación, así como un fuerte mensaje en l que explica a detalle como un contagio de coronavirus cambió su vida para siempre. El intérprete de Me voy enamorando enfermó de COVID-19 el año pasado y a raíz de ello sufrió una neuropatía periférica, lo cual afectó su movilidad y prácticamente, al salir del hospital, tuvo que volver a aprender a caminar. Además de ello, enfrentó una dura batalla contra la depresión entre otras complicaciones de salud.

Chyno regresará a los escenarios con Nacho Mendoza en Premios Juventud, a cuatro años de haberse separado

En septiembre de 2020, el propio Chyno Miranda dio a conocer el padecimiento que afectaba su salud . En un post en Instagram e cantante venezolano compartió el duro proceso por el que estaba pasando, sin embargo, se mantuvo al margen de mostrar fotos o videos suyos durante su rehabilitación.

A casi un año del capítulo que marcó su vida, Chyno compartió con sus fanáticos un mensaje con imágenes nunca antes vistas de sus días dentro del hospital. En el video, compartido en sus redes sociales, se aprecia a Jesús Miranda desde su cama de hospital al lado de su esposa, Natasha Araos, quien intenta levantar su ánimo con una canción. También hay imágenes de él en las que se muestra al cantante en silla de ruedas, un poco desmejorado, pero ante todo, con un infinito deseo de salir adelante.

Chyno ha salido adelante gracias al amor y apoyo de su familia

Con unos subtítulos dentro del clip, se explica qué fue lo que sucedió con Chyno. “Luego de pasar por el COVID, me enfrenté con una neuropatía periférica eso hizo que llegara al punto de no poder caminar. Me dio una encefalitis, que es un inflamación del cerebro que genera confusión en el pensamiento”, se lee en el video.