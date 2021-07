Vadhir Derbez recuerda la infidelidad que lo inspiró para su nueva canción

Bien dicen que el dolor del pasado puede convertirse en la experiencia del futuro. Y Vadhir Derbez no sólo encontró una lección amorosa luego de haberse enterado que su pareja le había sido infiel, sino que hoy aprovecha esa lección como una de las inspiraciones de su nuevo tema Te Confieso, que canta junto a Ximena Sariñana.

©@vadhirderbez



Vadhir Derbez y Ximena Sariñana cantan ‘Te Confieso’

A través de sus redes sociales y con el Te Confieso Challenge, Vadhir detalló lo que sucedió aquel día en el que le rompieron el corazón. “Te confieso que, cuando estaba saliendo con una chava, duramos un año y medio. La verdad es que sí estábamos muy clavados o eso pensaba yo. Fui a su casa, así nos llevábamos. No me contestaba”, expresó ante la cámara.

Vaya sorpresa que se llevó al llegar a la casa de la chica, de quien no dijo el nombre. “Fui para allá. Le dije: ‘Ya estoy aquí’. No me estaba contestando y estaba medio rara la cosa”, continuó. “Me olía algo extraño. Estaba estacionado y de la nada llegó un coche. Se baja y está ella con una amiga y un chavo. Ya le había yo cachado algo en algún momento y ya sabía que ahí había algo raro”.

Vadhir, con las imágenes aún en la mente, agregó: “Yo con el nudo en la garganta, de la nada veo cómo él se le pone atrás y le empieza a besar el cuello. Fui, me le puse enfrente y aún así no pidió perdón. Se puso de digna y se fue con él. ¿Cómo ven? ¡Qué duro!”.

Un hecho que lo marcó

A mediados de 2020, el hermano de Aislinn, Aitana y José Eduardo Derbez llamó la atención de sus seguidores luego de publicar una serie de mensajes de desamor en sus redes sociales. Y es que su sonrisa había sido interrumpida por una infidelidad que podría tratarse de la misma anécdota que inspiró Te Confieso.

©@vadhird



El hijo de Eugenio Derbez ya había hecho comentarios sobre una infidelidad que lo afectó

“Triste porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, la acabo de cachar que se acaba de ir, pues con otro que le caché ahí, y ahorita está creo que en Pachuca o no sé dónde”, expresó en uno de sus videos de Instagram. “Ya saben, cosas de relaciones tontas, muy desagradable el tema”, dijo en aquel entonces forzando la sonrisa.

“Mucha gente diría ‘¿pero cómo que a ti te pasa eso y no sé qué?’, pues claro, hay que valorar lo que uno tiene”, explicó mientras salía a caminar para despejar la mente. Y aunque en ese entonces tampoco reveló el nombre de la chica, como todo un caballero desmintió que se tratara de Diana Larume, con quien había salido tiempo atrás.

“Me llegaron unos comentarios que le estaban tirando mucho hater a la señorita Diana, pues por todo, y nada más les quiero decir que no, que no es ella de quien estaba hablando, entonces nada, relájense. Es súper niña, le mando un beso, de hecho chéquenla en sus redes, y yo no puedo decir más”, comentó.