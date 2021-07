Ximena Navarrete revela su difícil proceso para embarazarse tras perder un bebé

Ximena Navarrete abrió su corazón para revelar su difícil proceso de embarazo después de haber perdido a un bebé en 2018, con la finalidad de inspirar a otras mujeres que desean tener un hijo bajo las mismas circunstancias que pasó ella. Actualmente, la ex Miss Universo se convertirá en madre por primera en vez en los próximos meses. Durante una charla con una experta en gestación, la también actriz contó como descubrió que tendría dificultades para embarazarse de forma natural, así como el trastorno genético de su primer hijo, tema que hasta el momento no había tocado de manera pública.

©@ximenanr



“Es bien difícil de vivir, porque hay mucha incertidumbre. Es un proceso que lleva de la mano mucho dolor, es el cansancio, es el medicamento, es el intentar un tratamiento, intentar otro. Por eso he decidido que sí lo tengo que hablar”, señaló la modelo de 33 años.

Y continuó dando detalles de su dura experiencia. “Tuvimos éxito en el primer in vitro. Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño. Lo perdí a las 15 semanas”.

“De ese bebé me hicieron una biopsia cuando todavía el bebé estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era un trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”, recordó con angustia la oriunda de Guadalajara.