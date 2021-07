Eugenio Derbez responde a críticas por la salud de su amigo y colega Sammy Pérez

Luego de que se diera a conocer que Sammy Pérez había sido ingresado a un hospital por COVID-19 , miles de fanáticos se volcaron en las redes sociales para mostrar su apoyo y buenos deseos por su pronta recuperación. Sin embargo, en las últimas horas la situación del comediante se ha complicado, pues de acuerdo con medios mexicanos, Pérez fue intubado. Ante tal situación, las críticas y señalamientos cayeron sobre Eugenio Derbez , con quien Sammy participó en diferentes programas de comedia que produjo en México, así como en la película taquillera de No se aceptan devoluciones.

©@sammyperez_xhderbez



Eugenio Derbez y Sammy Pérez trabajaron juntos por años

Las críticas contra Derbez se dieron luego de que los internautas notaran que el productor no se había pronunciado sobre la condición de Pérez. Este martes, Eugenio Derbez rompió el silencio y expresó su sentir, asegurando que sí ha estado al pendiente de su colaborador desde el primer momento en que supo que sería ingresado a un centro médico.

A través de sus redes sociales, el protagonista de De Viaje con los Derbez compartió un video con el hashtag #FuerzaSammy, en el explicó esa supuesta ausencia, asegurando que sí ha estado al pendiente de su amigo y colega, pero que no le gusta presumir de su buen actuar y prefiere llevar as cosas de manera privada.

“He visto en redes sociales que hay mucha gente pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco... Aquí estoy, desde el primer día, en cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar, me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital, pero aquí estoy. Solamente que mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar no presumir, no cacarearlo entonces para todos aquellos que están preocupados, aquí estoy”, expresó el patriarca del clan de los Derbez.

“La ayuda no se presume, ni se cacarea, se da y punto así que aquí estoy. Oremos por Sammy, recemos por él para que se mejore”, concluyó así Eugenio Derbez su mensaje para Sammy, quien apareció por años en el show cómico XH Derbez.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.