Fernanda Castillo revela los desafíos de su proceso de lactancia: ‘Me daba más miedo que el parto’

La actriz famosa por su personaje de Mónica Robles agradeció a la especialista que la ayudó en este duro camino, así como a su pareja, Erik Hayser, quien estuvo a su lado en todas las batallas. “Nada de esto sería posible sin la asesoría de mi Dra Pamela @vialactancia que no dejo de sostenerme cada paso y el apoyo incondicional de @erikhayser que aunque a veces no me entendiera me apoyaba igual”.

©@fernandacga



La actriz se dijo agradecida con la especialista que la ayudó, así como con su pareja, quien en todo momento la apoyo

Para concluir su mensaje, Fernanda Castillo hizo una reflexión en la que aseguraba que dar a conocer su historia era una forma de solidarizarse con aquellas mujeres que están pasando por lo mismo. “Comparto esto porque me hace sentir orgullosa pero también porque sé hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa donde a veces no ves la luz ,tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes qué es lo mejor. Cada mamá sabe lo que es mejor para su bebé y para ella, escúchate y si te sirve de algo escucharlo: todo pasa y todo se arregla”.

El padre de su hijo reaccionó a este emotivo post, lleno de coraje y sabiduría, y comentó: “Eres una mujer excepcional, un ejemplo de vida y la MEJOR mamá @fernandacga ! Mi admiración y todo mi amor siempre!!”.