Britney Spears no volverá a los escenarios mientras su padre esté a cargo de su tutela: ‘¡Renuncio’!

Britney Spears está decidida a ya no callar más. La cantante, quien se encuentra en una batalla legal en busca de recuperar su independencia, envió un serio mensaje para sus fans en el que detalló que no volvería a pararse en un escenario mientras su padre siga a cargo de lo que hace. Además, la reina del pop expresó lo que de verdad siente al ver a su hermana menor cantando sus temas y se dirigió a aquellas personas cercanas que no la apoyaron cuando más lo necesitaba.

©@britneyspears



Britney Spears envió un contundente mensaje para quienes no la apoyaron en su momento más crítico

Britney parece haber llegado a un límite no sólo por la situación que vive día a día en casa con su padre, James Spears, como su tutor legal. La cantante no piensa tolerar comentarios negativos sobre los bailes que publica en su cuenta de Instagram. “Para aquellos que eligen criticar mis videos de baile... no voy a actuar pronto en ningún escenario con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso 🚫🙅🏼‍♀️ 🚫”, aseguró sobre su regreso a los shows en vivo.

La intérprete de Lucky, continuó: “Prefiero compartir videos, SÍ, desde la sala de mi casa en lugar de estar en el escenario de Las Vegas, donde algunas personas estaban tan alejadas que no podían ni siquiera darme la mano”. Britney agregó que al final sólo recibía contacto de dealers pero que al final habría deseado una noche de spa.

Decidida, dijo adiós a esas largas jornadas que la agotaban más que hacerla disfrutar de su carrera. “Y no, no voy a ponerme tanto maquillaje e intentar darlo todo en el escenario una vez más sin ser capaz de hacer los remixes de las que son mis canciones, y rogar por poner nueva música en el programa para MIS fans... ¡¡¡Así que renuncio!!”, escribió con un tono enérgico.

©GettyImages



La cantante tampoco está de acuerdo con lo que se ha publicado sobre ella sin su consentimiento

“No me gustó la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado... ¡¡Ya pasé todo eso y lo he estado superando durante mucho tiempo!!”.

Britney y su disgusto con Jamie Lynn Spears

Por si fuera poco, la cantante envió un mensaje más sobre la interpretación que su hermana, Jamie Lynn Spears, hizo de sus canciones. “¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y cantara un remix de mis canciones! ¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela mató mis sueños...”, agregó.

Esta parte de su mensaje hizo que sus seguidores hilaran otra de sus recientes publicaciones en las que habla indirectamente a una persona que la traicionó, en la que haría referencia a las recientes declaraciones de Jamie Lynn, quien dice haber estado junto a su hermana en los momentos más difíciles sin necesidad de hacerlo público en las redes sociales.