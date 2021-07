Muere ‘influencer’ al intentar tomarse una selfie en la orilla de una cascada

El luto invade a los seguidores de Sofia Cheung, una influencer de 32 años, originaria de Hong Kong, quien perdió la vida el pasado sábado . Lo que debería de haber sido un día de paseo terminó en una tragedia cuando la mujer cayó al vacío, mientras intentaba sacarse una selfie. De acuerdo con medios internacionales, la joven quien tenía miles de seguidores en su perfil de Instagram, estaba de viaje con tres amigos en el parque Ha Pak Lai.

©@hike.sofi



Sofia Cheung perdió la vida a los 32 años al tratar de tomarse una selfie en la orilla de una cascada

Cheung trató de sacarse una selfie al borde de una cascada en la Pineapple Mountain, famosa entre los turistas por sus espectaculares paisajes y atardeceres. Fue ahí cuando perdió el equilibrio y cayó sobre un acantilado a 16 ft. (5 metros de altura). El incidente ocurrió cerca de las 11am (hora local) y sus amigos de inmediato llamaron a los servicios de emergencia, los cuales la llevaron a un hospital cercano donde fue declarada muerta a su llegada.

©@hike.sofi



Cheung era una apasionada de las actividades al aire libre

Cheung tenía relevancia en las redes por sus fotografías sobre su vida como deportista y chica aventurera. Entre las disciplinas que practicaba estaban el surf, el senderismo, el kayak y toda clase de actividades al aire libre. En su biografía en Instagram se lee la siguiente frase: “Life should be fun not dumb ⛰🚣🏼🧗🏼‍♀‍🧘🏽‍♀‍🚴🏽‍♀‍ (La vida debería ser divertida no tonta)”.