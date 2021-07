Messi sorprende a fanático de 100 años con un emotivo video, ¡tienes que verlo!

Además de ser uno de los mejores jugadores del mundo y de anotarse el triunfo en la Copa América con la selección argentina, Lionel Messi tiene un gran corazón. Esto ha quedado demostrado una vez más, luego de que se hiciera viral la historia de un abuelito de 100 años, quien es su más ferviente seguidor. El señor Hernán Vicente Mastrángelo no tiene redes sociales, ni teléfono móvil, pero sigue de cerca la carrera del jugador y lleva un registro en pluma y papel de las anotaciones que hace en cada uno de sus partidos. El video se viralizó gracias a su nieto y Messi ¡le envió un saludo!

Julián presentó a su abuelito en las redes como el mayor fan de Messi, compartiendo que lleva un registro de todos los goles del argentino en unas hojas

Su nieto, un joven llamado Julián, grabó el video en el que presumió la devoción que don Hernán tiene por Messi y empezó diciendo así, al mismo tiempo que enseñaba las anotaciones de su abuelito. “Quiero presentarles a mi abuelo tiene 99 años (el video se grabó antes del cumpleaños 100 del señor) y es el mayor fan de Messi. Como no tiene tecnología, no conoce el internet, no tiene teléfono ni computadora anota todos sus goles en estas hojas, todos y cada uno de ellos y lleva la cuenta de todos los partidos”.

El joven argentino, quien es creador de contenido digital comentó que, cuando su abuelito no tiene oportunidad de ver algún partido de su ídolo, le llama y le pregunta cuál fue el resultado y los goles del originario de Rosario, Argentina. “Cada vez que juega el Barça, me llama y me pregunta, ‘Juli, ¿cuántos goles metió Messi?’. El nieto de don Hernán agradeció al fútbol y al jugador por darle a su abuelito un motivo más para sonreír todos los días: “El fútbol es una manera de estar contento y activo. Gracias a Messi y al fútbol por permitirnos cosas así”.