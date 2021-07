EXCLUSIVA: Sofia Carson y Paulina Char, hermanas y mejores amigas que brillan con luz propia

Es un sentimiento que siempre será absolutamente surrealista y nunca dejaré de sentirme infinitamente agradecida. Donde voy, llevo conmigo esa niña pequeña en mi corazón. Ella está conmigo en cada canción que escribo, en cada papel que interpreto y en cada escenario donde me presento.... Recordándome que cada día que me levanto y hago lo que más amo en el mundo es una bendición y un precioso regalo.

¿En qué momento dijiste OMG creo que la hice ?