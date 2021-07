Jennifer Lopez revela en qué momento se dio cuenta que su relación con Alex Rodriguez no estaba bien

Jennifer Lopez rompió el silencio y se refirió al momento en el que se dio cuenta que su relación con Alex Rodriguez no estaba yendo por buen camino. ‘La Diva del Bronx’ compartió a Ebro Darden, en su programa The Ebro Show (Apple Music), que su intuición la llevó a hacer una introspección de cómo se sentía en su día a día y fue ahí cuando “las cosas empezaron a encajar”. Jennifer ‘abrió los ojos’ y vio cómo eran realmente las cosas con el expelotero de los Yankees, con quien se comprometió en 2019.

©@jlo GALLERY



Incluso, Jennifer reveló a la revista Allure que, para hacer frente a los problemas en su relación, ella y A-Rod llegaron a ir a terapia de pareja

“Una vez que me di cuenta de eso, (sucedieron) cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, ‘Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, explicó Jennifer.

La también actriz dijo que casi siempre, las cosas que suceden a su vida a nivel personal influyen en su música. “Siempre aparece en la música. A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”.

Hace unos días, en otra entrevista, Jennifer confesó que se dio cuenta de que las cosas no andaban bien con A-Rod cuando pasó un tiempo en República Dominicana, donde filmó la película Shotgun Wedding, al lado de Josh Duhamel. “Ahí (llegué) a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola”. A pesar de que Alex viajó en un par de ocasiones al país caribeño para tratar de salvar su relación con la cantante, sus esfuerzos no dieron frutos y en abril, anunciaron su separación luego de cuatro años juntos.