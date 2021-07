Exesposo de Marlene Favela reacciona al bautizo de su hija

Luego de que se dieran a conocer las imágenes del bautismo de la hija de Marlene Favela , muchos se preguntaron dónde estaba George Seely, el padre de la pequeña. El empresario de origen australiano fue el gran ausente en el festejo, sin embargo, en sus redes sociales ya reaccionó a las emotivas imágenes, dejando ver que, a pesar del tiempo y la distancia, tiene presente a su hijita, fruto de su fallido matrimonio con la actriz mexicana.

©Honner Angarita, @honnerangarita



La hija de Marlene Favela recibió el sacramento del bautismo el pasado fin de semana

En su perfil, donde tiene más de 220 mil followers, Seely replicó un par de fotografías del bautizo de Bella y las comentó, expresando lo mucho que le hubiera gustado acudir a la celebración. “What a great photo, I wish i could of made it there 🙏❤️ (Qué gran foto, ojalá hubiera podido estar ahí)”, escribió Seely debajo de una de las imágenes que compartió, en la cual aparece la madre de su hija sosteniendo a la bebé.

En otra foto, en la que aparece únicamente la pequeña Bella, Seely comentó en árabe: “Habibiti yah Bella❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. No se sabe con exactitud el motivo por el cual Seely no estuvo presente en el bautismo de la niña, pero probablemente se deba a las restricciones que hay en Australia, país donde reside, debido al aumento de casos en la isla, la cual tenía prácticamente bajo control los brotes de coronavirus.

El bautismo de Bella se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Ciudad de México y como padrino de bautizo, la niña tuvo a Jomari Goyso, gran amigo de su mamá. Entre los invitados estuvieron amigos y colegas del medio como Fabiola Guajardo, Alberto Estrella, Marjorie de Sousa, Azalea Robinson, Ana Martín, Luz Elena González, Raquel Garza, José Ron, entre otros.

Sobre la relación que Bella tiene con su padre, Marlene Favela confirmó que sí hay una convivencia entre padre e hija, sin embargo no entró en más detalles. “Mi hija tiene a su papá presente. (Si lo ve o no) esas son cosas muy personales que no tengo por qué compartirles porque eso le corresponde a mi hija”, reveló ante los medios de comunicación en la presentación de La Desalmada, la nueva telenovela en la que aparece. “Lo que sea de mí con todo el amor del mundo siempre les comparto, pero lo que sea de ella no soy yo la indicada”.