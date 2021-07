Altair Jarabo nos revela los planes de su boda en París: ‘Quiero que todo sea lindo, que sea perfecto’

En unas semanas, Altair Jarabo dará comienzo a un nuevo capítulo en su vida personal. La actriz mexicana festejará en agosto su boda con el empresario Frédéric García en Francia, justo como ambos los habían soñado. Luego de un noviazgo de solo unos meses y un compromiso que tomó a todos por sorpresa, la estrella de telenovelas como Vencer el desamor ultima los preparativos de su enlace, el cual se llevará a cabo en un espectacular château, cerca de París. En entrevista con HOLA! USA , la artista de 34 años compartió su emoción por el gran día, así como algunos detalles de su vestido, el banquete y más.





Altair, ¿cómo te sientes semanas previas a tu boda? Me siento contenta, feliz, en paz... Obvio me da nervio organizar y más pensar que quiero que todo sea lindo, que sea perfecto, que todo mundo la pase bien, que tengan lo que necesiten. Sé que se las puse complicadas a algunos invitados, no van a poder estar todas las personas que yo quisiera, ni va ser un evento enorme; va a ser algo íntimo, como yo siempre pensé que sería mi boda.

¿Qué consejos te han dado tus padres? Mi mamá ha tenido la oportunidad de compartir los consejos y yo, de escucharlos. Muchos de los consejos han sido de lo que yo he aprendido con mi mamá. Estos aprendizajes han sido viendo su actuar, le he aprendido muchísimo.

¿Qué hay sobre tu vestido de novia? Voy a usar dos porque el día de la boda civil es uno, pero el día de la recepción, del banquete, es otro. Entonces, uno para ir a firmar con el alcalde. (El diseño) no es mexicano ni es francés, me enamoré de un diseño de un diseñador que me encanta: Zuhair Murad. Compré ahí una cosa divina, fue amor a primera vista, ¡me encantó! Es un poquito formal pero tiene un toque inolvidable, ya lo verán. Y el de la fiesta es femenino, es clásico pero no es para nada cursi, tiene los elementos para hacerlo memorable. Curiosamente primero encontré el vestido de la recepción y el que más trabajo me costó fue el del civil, pero cuando yo lo vi se me quedó en la mente y dije, ‘Es ese’, me encantó.