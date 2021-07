Alessandra Rosaldo se siente de lo más orgullosa de Eugenio Derbez por este gran logro

Eugenio Derbez no para de trabajar. Desde que se mudó de México a Estados Unidos, el actor y productor sabía exactamente lo que buscaba y el camino que debería seguir. Es ahora cuando ve el fruto de su cosecha, triunfos que no sólo llegan con el aplauso del público sino con el reconocimiento de las instituciones que acreditan lo mejor del entretenimiento. Y es que el padre de Aitana Derbez recibió un premio EMMY, que además de hacerlo sentir muy feliz, motivó a su esposa Alessandra Rosaldo a expresar, una vez más, lo orgullosa que está por él.

©@ederbez



Eugenio Derbez recibió su primer EMMY

“¡Uff! El primer #Emmy de muchos que vendrán en tu carrera, sin duda”, escribió la cantante al republicar la foto de su esposo en la que sonríe junto a la estatuilla dorada, la cual ganó por la serie LOL: Last One Laughing.

Orgullosa de este gran logro, continuó con su lindo mensaje: “¡Felicidades amor @ederbez por este merecidísimo reconocimiento a tu talento, dedicación y entrega! Ser testigo de tu camino es un privilegio. Estamos profundamente orgullosas de ti, de tus logros y de todo lo que haces. You are simply THE BEST! Eugenio Debest #getit 😉 TE AMOOO ♥️♥️♥️”, agregó muy contenta también en nombre de su hija Aitana.

Eugenio Derbez, feliz con este logro

El productor se siente de lo más feliz por obtener esta estatuilla que avala lo bien que ha hecho su trabajo para la televisión. “Mi primer premio EMMY. Lo gané con LOL: Last One Laughing, una producción realizada en México”, explicó para sus seguidores.

©@alexrosaldo



Alessandra Rosaldo y su hija, Aitana, se sienten muy orgullosas

El premio corresponde a la categoría Outstanding Entertainment Program in Spanish. Parte de la 47a entrega de los premios EMMY, de la que ahora Eugenio Derbez es parte de la historia.