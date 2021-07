Ana María Polo presta su voz a Lolita, la orca atrapada por más de 50 años

La reconocida Dra. Ana María Polo une fuerzas una vez más con PETA Latino para prestar su voz y narrar la triste realidad de la orca Lolita, que ha permanecido en cautiverio por más de 50 años en el Miami Seaqurium. En ese sentido y con fines a una buena causa, la popular jueza de Caso Cerrado (Telemundo) es la primera figura hispana en participar en esta serie de videos que llevan como nombre “Dibuja mi vida”. Durante la animación realizada a mano, Polo relata cómo fue sacada de su hábitat natural y alejada de su familia en 1970.

©@anapolotv



La Dra. Polo se une a un proyecto con PETA Latino

Al respecto, ella misma nos cuenta en exclusiva cómo se dio la propuesta para hacer este proyecto. “Yo soy amante de los animales y desde hace un año me uní a la organización PETA Latino como colaboradora. Ellos se comunicaron conmigo y me pidieron que fuera la vos de Lolita en este lindo proyecto que habla de una historia muy triste, que no se ha resuelto con el tiempo, ni con los esfuerzos que se han realizado en el pasado, entonces accedí a hacerlo por que considere que era una linda iniciativa para apoyar”, señaló la abogada quien está celebrando este año 20 años en la televisión hispana.

El objetivo de esta campaña es el de concientizar a las personas sobre la libertad animal y buscar que Lolita se emancipe de sus carceleros.

“Darle voz a Lolita significa mucho porque me siento apoyando una causa en la que de verdad creo. Yo como Gandhi pienso que la manera en que tratamos a nuestros animales es un reflejo de cómo tratamos a los seres humanos”, comenta Polo.

Y agrega: “La historia de Lolita es digna de conocerse y que de alguna manera se cree un movimiento para liberarla y para no continuar con este tipo de comportamiento. Existen miles de maneras de poder ver a las ballenas y no tiene que ser necesariamente enjauladas o encarceladas en un lugar que es completamente fuera de su hábitat natural”.

Otro motivo que la impulsó a embarcarse en este empresa es el hecho de buscar que la gente no visite más esos lugares. “Que no aporte al financiamiento de estos acuarios que no tienen las condiciones apropiadas para estos animales que están exhibiendo Una ballena de este tamaño necesita un lugar abierto y apropiado para poder vivir bien”, comenta.