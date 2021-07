Tini Stoessel aclara si volvió o no con Sebastián Yatra

Tini Stoessel está muy enfocada en su carera como cantante, disfrutando de las alegrías y éxito que sus recientes sencillos Miénteme y 2:50 Remix -junto a Mya y Duki- tienen en las redes sociales, y lo ocupada que se encuentra con la promoción de cada uno de sus temas. Sin embargo, su vida personal también es del interés de sus fans, en especial después de haber sido pareja de otro de los favoritos de la música actual, Sebastián Yatra. Hace unas semanas, la pareja parecía haber dado señales de reconciliación cuando publicaron fotos del que parecía ser el mismo destino vacacional. Y es ahora que la argentina explicó qué es lo que sucede en realidad.

Tini Stoessel aclaró si volvió con Sebastián Yatra luego de rumores que señalaban que habían vacacionado juntos

“Estoy soltera, estoy sola”, dijo a su paso por el programa mexicano Venga la Alegría, en donde la cuestionaron sobre su situación sentimental.

Tranquila y disfrutando de su soltería y su trabajo, agregó: “Me siento en el mejor momento de mi vida porque yo estoy muy bien y feliz conmigo misma”. Las palabras de Tini impactaron de inmediato a sus seguidores, quienes dejaron de buscar pistas de Yatra en sus fotografías, para en su lugar aplaudir por la felicidad de su ídola.

Al respecto, agregó: “Estoy feliz y contenta, conociéndome, dándome ese lugar de mi tiempo y eso llevado a lo profesional es una combinación muy linda”. Sonriente, Tini se siente de lo mejor con el camino de su carrera y lo único que quiere en estos momentos es seguir divirtiéndose con lo que hace.

El video que confundió a sus fans

Además de las fotos del verano de Yatra y Stoessel, un video en Tik Tok parecía dar a entender que la cantante sí se seguía viendo con su ex. Y es que junto a Brianda Deyanara se aprecia a Tini confesando: Te juro que no he vuelto a hablar con mi ex“, a lo que su amiga responde con parte de la canción: “Tini, Tini, Tini... dale, miénteme”.

Lo curioso de todo, es que Tini lleva la misma ropa que usó en la entrevista para el programa mexicano, lo que sugiere que lo grabó el mismo día y la broma surgió a raíz de la pregunta sobre su situación sentimental. Sin embargo, por ahora, Tini asegura estar soltera y disfrutar de ese momento a solas.