Francisca Lachapel reaparece a solo unos días de convertirse en madre

A solo unos días de haberse convertido en madre, Francisca Lachapel regresó a las redes sociales para dirigirse a sus seguidores y agradecerles por el cariño que le han mostrado, además de prometerles que, en cuanto esté un poco más acoplada a su nueva faceta como madre, compartirá fotos y videos al lado de su recién nacido, quien llegó al mundo el pasado miércoles 7 de julio . El show de Despierta América, matutino para el que trabaja la dominicana, dio a conocer que Gennaro Antonio Gamelier Zampogna nació el 7 de julio, a las 10:27pm, pesando 8.4 libras.

Menos de una semana después del parto, Lachapel, de 32 años, compartió en sus stories el siguiente mensaje: “Quiero agradecerles la cantidad de mensajes, buenos deseos y bendiciones que ustedes le han enviado a mi familia. Ver la alegría con la que han recibido a mi Gennaro me tiene muy feliz”. La dominicana dijo que no ha estado tan al pendiente de las redes en los últimos días porque se ha enfocado en los cuidados y necesidades de su pequeñín, además de los nuevos cambios que esto ha traído a su vida. “Creo que mi ausencia por aquí se entiende, pues me estoy adaptando y entendiendo esta nueva maravillosa etapa de mi vida”.

©@francescozampogna



Francesco Zampogna compartió en su perfil una bella imagen de su hijo recién nacido

La también modelo prometió a sus fans que en breve, compartirá fotos y videos de esta nueva etapa, de la cual sus seguidores han estado al pendiente. “Pronto voy a compartir momentos con mi pequeño. Por ahora solo quiero decirles gracias”.

Además de dirigirse a sus seguidores, Lachapel dio un vistazo de algunos de los regalos que Gennaro ha recibido, así como los lindos detalles que sus amigos y conocidos les han enviado a ella y a su esposo, como un simpático juego de tazas que dicen “mamá” y “papá”, en inglés.