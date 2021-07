El gran gesto de Luis Miguel hacia Toño Mauri durante su proceso de recuperación

Luego de permanecer en coma, someterse a un doble trasplante de pulmón y ocho largos meses de hospitalización, Toño Mauri logró vencer el Covid-19 de manera casi milagrosa. Durante ese periodo de tiempo, muchos de sus allegados, incluyendo por supuesto su familia, estuvieron al pendiente de su estado de salud; entre ellos su gran amigo Luis Miguel. El actor sigue en proceso de recuperación y ha empezado a retomar sus labores profesionales de a pocos, entre ellas entrevistas en la que muestra su agradecimiento por las personas que velaron por su bienestar, como el “Sol de México”.

©@elgordoylaflaca



Toño Mauri se sigue recuperando de las secuelas del coronavirus

Durante una reciente plática con el programa Ventaneando (Azteca), Mauri confesó que Luis Miguel no dejó de estar vinculado a lo que pasaba mientras luchaba por su vida en un hospital y que el intérprete de Cuando calienta el sol se mantenía en constante comunicación con Miguel Aleman, cuñado de Toño.

“Vino todo esto [de la enfermedad]. Con mi cuñado Miguel [Alemán] me mandó un mensaje diciendo que, obviamente, estaba pendiente de lo que me sucedía”, señaló Toño Mauri a dicho show de espectáculos.

Del mismo modo, Mauri también comentó que la última vez que vio al cantante fue en Miami, y a pesar de que no estuvieron juntos por mucho tiempo, consideró que el encuentro fue muy especial.

“Yo lo había visto en Miami, estuvimos platicando antes de que empezara la pandemia. Estábamos allá, se dio una reunión, estuve platicando con él. Me llamó mucho la atención un detalle, me dijo ‘¿Qué tienes aquí?’ y saqué de mi camisa un rosario, yo siempre traigo mi rosario, ese no lo dejo nunca”, dijo Mauri.

©@antonio.mauri



El actor contó con el apoyo de familiares y amigos, entre ellos Luis Miguel

[Luis Miguel] respondió: ‘Mira lo que tengo yo’ y él también sacó de su camisa un rosario, le dije ‘¡Qué bueno! Siente que en todo momento están contigo. Siempre que puedas búscala y rézale a ellos porque siempre te escuchan. Fue una plática muy amena, poquito después empezó la pandemia”, agregó.

Y es que estas son algunas de las pocas amistades que ha mantenido Luis Miguel a lo largo de los años, con Miguel Alemán, su hermana Carla Alemán y el esposo de ella, Toño Mauri. Los tres aparecieron en una de las primeras escenas del primer capítulo de Luis Miguel, la serie que se grabó en el emblemático Baby ‘O en 2018.