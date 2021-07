La actriz y activista latina, Rosario Dawson, apuesta por la moda sostenible en su nuevo proyecto empresarial

¿Cuál fue tu primera experiencia con la actuación?

En Kids (1995) – Se descubrieron en la escalinata de un edificio abandonado donde viví con mi familia cuando tenía 15 años. Capturaba la experiencia de niños de Nueva York que estaban solos por las tardes en sus casas, y hablaba sobre temas importantes como violaciones y VIH. Kids me abrió los ojos a la oportunidad de, como medio, poder contar historias y compartir y explorar temas de gran importancia. Fue extraordinario ver aspectos de la vida de mi comunidad en la pantalla con una crudeza tan salvaje y sin complejos. Es como viajar en el tiempo. Motivó al artista que hay dentro de mí y me ayudó a complacer una pasión en la que me siento bendecido por seguir siendo desafiado, mientras también puedo mantener a mi familia. Ha sido una experiencia inigualable.