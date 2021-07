Fallece Robert Downey Sr. a los 85 años

Robert Downey Sr., actor y cineasta de Hollywood, falleció este miércoles por la noche en su casa en Nueva York. El padre de Robert Downey Jr. había librado una batalla contra Parkinson, la cual poco a poco fue deteriorando su salud.

©GettyImages



Robert Downey Sr. y su hijo, Robert Downey Jr.

El actor de 85 años de edad estaba acompañado de su esposa, Rosemary Rogers, al momento de su partida, según informa Daily News. El portal asegura que Downey se encontraba en su hogar y falleció mientras dormía.

Su hijo, mejor conocido por su papel como Iron Man, confirmó la triste noticia en sus redes sociales. Con un sentido mensaje para su padre, el también actor se despidió no sólo del hombre de quien aprendió la profesión, sino de un gran amigo.

“RIP Bob D. Sr. 1936 - 2021... Anoche, papá falleció tranquilamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson”, escribió el actor. ”Era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento...”, agregó desde el fondo de su corazón.

Un triste adiós

Sin perder su inigualable sentido del humor, Downey Jr. agegó: “Según los cálculos de mi madrastra, ellos estuvieron felizmente casados por poco más de 2000 años”. Un poco más serio y lleno de agradecimiento y cariño, expresó: “Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”. Los mensajes de apoyo y el pésame para la familia no se hicieron esperar.

©@robertdowneyjr



Robert Downey Sr. falleció este 7 de julio a los 85 años

Robert Elias, Jr., su nombre real, nació en Manhattan en 1936. Fue su padrastro quien portaba el apellido Downey con el que arrancaría su carrera en la década de los 50s. Con una trayectoria con títulos como To live and die in L.A, Putney Swope y Boogie Nights, el actor se retiró en 2011.

Además de Robert Downey Jr., al actor le sobrevive su hija Allyson Downey. Estuvo casado en tres ocasiones, y después de su matrimonio con Laura Ernst y Elsie Ann Downey, encontró al amor de su vida en Rosemary Rogers. Descanse en paz.