Valentina Ferrer, novia de J Balvin, presume su cuerpo postparto a nueve días de dar a luz

En febrero pasado, El Gordo y la Flaca (Univision) reportó que la pareja, quien empezó su relación en 2018, estaba a la espera de su primer hijo. Poco después, HOLA! USA confirmó la noticia y detalló que esperaban un varoncito. En ese entonces, una fuente cercana a la pareja reveló que Balvin, de 36 años, se sentía un poco presionado por hacer el anuncio del embarazo de su pareja, ya que temía por el revuelo mediático que se daría con la revelación de la noticia.

©GettyImages



Valentina y J Balvin empezaron su relación en 2017

En abril pasado, con casi siete meses de embarazo, Valentina posó por primera vez con su pancita para las páginas de Vogue México y Latinoamérica, y compartió en una entrevista su sentir sobre su camino hacia la maternidad. “Me hice la prueba en el baño con mi perro para no estar sola. Me hice como tres seguidas porque no me lo creía”, dijo Ferrer, de 27 años. Lo mejor vino después, cuando le contó a su novio que se convertirían en padres. “Él (J Balvin) se quedó helado. Estaba feliz, pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el WiFi se guinda, así se quedó, guindado (como pasmado). Se lo dije en persona, pero así quedó”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.