Ana Brenda Contreras revela el padecimiento contra el que lucha desde hace años

Por años, Ana Brenda Contreras ha vivido con un padecimiento que muchos consideran normal o, incluso, parte de la vida moderna y sus consecuencias. Se trata del Síndrome del Intestino Irritable (IBS, por sus siglas en inglés), un trastorno que para la actriz es un tema de mucha preocupación y del que se sinceró en las redes sociales, pues los síntomas afectan de manera directa a su vida personal y profesional.

Ana Brenda Contreras reveló que padece Síndrome del Intestino Irritable

“Mucho me preguntan del tema, y el por que no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja”, inició la actriz su conversación sobre el padecimiento. Y es que una de las principales señales es la inflamación, algo que se refleja en su figura y que además de molesto es algo que no puede controlar. “Aún así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el ‘estás embarazada’”, contó sobre los comentarios que recibe cuando se enfrenta a los síntomas más fuertes.

“Padezco esta condición hace años. Y para quienes la vivimos, sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo”, expresó. Las causas no son claras, pero Ana Brenda entendió qué es lo que suele detonar las crisis en su cuerpo: “Soy intolerante a mil cosas, además de que el estrés o cansancio la agudiza. Es un dolor espantoso como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar. Y una inflamación horrible”.

La situación se vuelve más complicada, pues no sólo la hace sentir incómoda, sino que se vuelve complicado salir de casa. “Te hace cambiar planes, mood y claro, jugar con tu mente”, contó junto a una fotografía en la que muestra su abdomen inflamado, muy diferente a la imagen que sus fans están acostumbrados a ver en ella en las sesiones de fotos.

Ana Brenda Contreras, en busca de una solución

Para la actriz, esta es una situación que vive desde tiempo atrás y que la ha llevado con especialistas en busca de una respuesta. “Sí, ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos”, contó en su publicación. Sin embargo, hasta ahora nada ha dado resultado y la protagonista de Por Amar Sin Ley continúa investigando qué es lo que pueda erradicar los síntomas, y en el mejor de los casos, el trastorno. “Se sabe muy poco sobre este padecimiento”, explicó.

Ana Brenda Contreras está en la búsqueda de un remedio que acabe con los síntomas y el padecimiento

En su investigación, Ana Brenda comprendió la relación que hay entre el intestino con el cerebro. “La depresión, la ansiedad. Ánimo a quienes padezcan esto igual que yo. No están solos”, escribió para quienes se sienten identificados con la enfermedad.

