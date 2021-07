Silvia Pinal sobre su salud: ‘feliz de estar otra vez en mi casa’

Luego de rumores y preocupación por su salud, Silvia Pinal por fin está de regreso en casa. La actriz pasó unos días en el hospital poniendo en alerta a sus seguidores, quienes estaban al pendiente de los mensajes de sus hijas para saber cómo se encontraba y qué es lo que la había llevado a una prolongada revisión médica. Ahora, de su propia voz, la actriz de 89 años explicó cómo se siente, un mensaje que llenó de alegría y tranquilidad a sus fans.

“Me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos”, dijo a la cámara de su hija Sylvia Pasquel, la encargada de publicar el video para aclarar todos aquellos rumores que habían salido sobre la salud de la actriz. Con muy buen humor, agregó que iba a ver todo lo que se dijo de ella para ponerse al tanto.

“¡¡La diva de México les manda un saludo a toda la prensa!! ¡¡¡Gracias por estar preocupados por la salud de mi mamá!!! ¡¡Hay diva para rato!! ¡¡¡Y gracias también a todo el público que estuvo enviando mensajes tan hermosos!!!”, anotó Pasquel junto al video de su mamá.

Silvia Pinal, tan animada como siempre

En cuanto a su estancia en el hospital, explicó: “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave”, aunque no explicó a detalle qué fue lo que hizo que requiriera atención médica. “Yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien. ¡Estoy lista para otra!”, agregó feliz.

Silvia Pina había preocupado a sus fans luego de ser hospitalizada

Sylvia Pasquel, más tranquila y con mamá en casa, explicó a varios medios locales: “Afortunadamente salió un día antes de lo que estaba planeado y eso quiere decir que está perfecta”. En cuanto al a decisión de que pasara unos días en el hospital, dijo: “Como les digo entró a una revisión y chequeo general. Tenía desequilibrios, no mentalmente, está descompensada. Baja presión y fue preferible meterla al hospital, su corazón está bien, sus riñones, tenía un poco de infección”.

