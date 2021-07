Elysanij, la joven promesa de la música latina que está en boca de todos

¡El entretenimiento hispano tiene una nueva voz! Elysanij, también conocida como “La dulce melodía”, es una multifacética y singular joven artista que desde “La isla del encanto”, Puerto Rico, ha dado sus primeros pasos calando rápidamente en el gusto musical latino.

Janielys Maldonado, su nombre de pila, se inicia en la música cantando junto a su familia, pero no fue hasta los 14 años que la talentosa chica empezó a apoderarse de los micrófonos. Su inspiración más grande, su padre, el conocido merenguero de la época de los 90, Maldo, le enseña a tocar guitarra y fue ahí cuando la musa tocó la puerta al completar su primera composición, una bachata titulada “Hoy”.





Foto: Alexander (LexxDirector) Hernández

A pesar de su corta edad, Elysanij ya ha experimentado con varios géneros musicales y en una entrevista exclusiva con HOLA! USA, nos confiesa que su sueño es poder abarcar todos los estilos para poder colocar temas en cada uno de ellos. “Yo digo que soy una artista latina y no me gusta defender un solo género musical porque me presente con la bachata, con merengue, salsa y ahora con reggaetón”, explica. “No quiero cerrar puertas, quiero que cuando vayan a mis conciertos salgan bailando de todo en un show multifacético porque es lo que soy”.





Foto: Alexander (LexxDirector) Hernández

Su más reciente éxito es el remake de la popular canción “Killing Me Softly”, en el cual la estrella boricua combina el hip hop con el género urbano para dar como resultado una pieza que no solo muestra la madurez y versatilidad en su voz única, sino que también, estratégicamente, le permitirá llegar a una diversidad de audiencias tanto en edades como en preferencia de géneros musicales.

“‘Killing Me Softly’ es un clásico que vivirá por generaciones”, nos revela Elysanij. “Es por esta misma razón que la escogí. Espero que cuando en un futuro expliquen de dónde viene, mencionen que en 2021 lo grabó la primera artista puertorriqueña y súper latina”.



La cantante también explica que este tema, escrito en el año 1972 por Charles Fox con líricas de Norman Gimbel y en colaboración de Lori Lieberman, se convirtió en un himno gracias a Roberta Flack, quien llevó el sencillo a la cima de las lista de popularidad en Estados Unidos, Australia y Canadá. En 1996, Lauryn Hill y Los Fugees desempolvan el éxito una vez más para inmortalizarlos como uno de las composiciones más vendidas y memorables en tiempos modernos.

“Para mí, este tema lo es todo”, agrega la joven. “Yo lo cantaba en karaoke, y cuando ni siquiera tenía el plan de ser artista. Solo la pasaba bien con mi familia, en las fiestas, y este tema no faltaba”.

Según la cantante, un días se dio cuenta que ninguna de sus canciones favoritas había sido llevada al género urbano, y fue ahí cuando ella decide dar el gran paso. “Con mi equipo de trabajo empecé a armar este rompecabezas hasta que se dio”, señala. “Lo hice con una responsabilidad increíble porque no quería fallar y hasta ahora la canción está sonando en todas las emisoras de Puerto Rico, el apoyo ha sido incondicional y muchos artistas me han escrito”.

La estrella en ascenso también nos cuenta que desea grabar canciones con La India, Romeo Santos y muchas otras luminarias. “Yo realmente deseo grabar con todos, la música es comunicación, unión y todos deberían saberlo. Cuando veo a Karol G, Becky G, Ivy Queen, para mí ellas son mi inspiración”, comenta.