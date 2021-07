Salma Hayek revela el motivo por el cual su gran amiga, Penélope Cruz, se enojó con ella

Aunque la amistad de Salma Hayek y Penélope Cruz está a prueba de todo , las actrices han llegado a tener sus diferencias, e incluso se han enojado entre ellas, como cualquier par de amigas. En una reciente entrevista con Sunday Time’s Style, Hayek reveló que hace cuatro años, cuando reveló el acoso sexual que vivió a manos del cineasta Harvey Weinstein, ‘Pe’ se molestó con ella. ¿La razón? Como incondicionales que son, la actriz española se sintió frustrada de no poder ayudar a su amiga cuando más lo necesitó.

©GettyImages



Penélope Cruz y Salma Hayek son amigas desde hace más de 20 años, cuando ambas empezaban sus carreras en Hollywood

La actriz de Beatriz at Dinner explicó en la entrevista que su amiga, a quien conoce desde hace más de 20 años, se molestó porque sintió que no le tuvo la confianza suficiente para acercarse a ella y pedir ayuda. Sin embargo, la decisión de Salma fue más por protegerla y alejarla de los alcance de Weinstein, pues no quería perjudicar a Cruz en su faceta personal y profesional. Tras revelar en 2017 los acosos de los que fue víctima, la actriz de 54 años confesó que gente a su alrededor estaba realmente molesta con ella.

©GettyImages



Cuando ‘Pe’ se enteró de lo que vivió Salma a manos de Harvey Weinstein, se sintió molesta, pues le hubiera gustado estar con ella en los momentos duros

“Algunas personas estaban muy enojadas conmigo, como Penélope (Cruz), pero yo estaba protegiéndola”, confesó. “Mantuve mi atención en su interacción y él (Harvey Weinstein) nunca fue por ella. Ellos (Miramax) estaban haciendo las mejores películas. Ella no tenía mi problema, y si se lo hubiera dicho, habría afectado sus decisiones en cosas que habrían sido buenas para su carrera”, explicó.