Juez niega la petición de Britney Spears de retirar la tutela de su padre

Es un día triste para los seguidores de Britney Spears y del movimiento #FreeBritney alrededor de todo el mundo. A pesar del desgarrador testimonio de la cantante detallando cómo vive sus días bajo la tutela de su padre , éste seguirá como su tutor. Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles firmó una orden el pasado miércoles negando la petición que Britney hizo para remover a su padre, Jamie Spears, de su tutela. .

De acuerdo con TMZ, la jueza Brenda Penny negó la solicitud, la cual fue presentada por el abogado de Spears, Samuel D. Ingham III, en noviembre pasado.

©GettyImages



El padre de Britney Spears continuará siendo su tutor

Cuando Ingham envió la solicitud en noviembre, él quería reemplazar a Jamie Spears por Bessemer Trust, convirtiéndolo en el tutor de Britney, pero el juez rechazó la petición. Sin embargo, lo que sí aprobaron es que Bessemer funja como cotutor junto con Jamie. Aunque ha actuado como cotutor de muchas cosas desde entonces, ese NO es el caso.

Según TMZ, el abogado de Britney no hizo nada durante meses con respecto a Bessemer. Se suponía que debía presentar la documentación para que Bessemer llevara a cabo su papel como cotutor, pero se ha sabido que “recientemente” los presentó. Pero la esperanza no está del todo pérdida, la próxima audiencia del caso está programada para el 14 de julio. Britney puede venir armada con la petición para que se termine la tutela.

Durante sus declaraciones, Britney dijo que no sabía que podía solicitar el fin de la tutela. “Lamento mi ignorancia”, dijo, “pero no sabía eso”. Ella explicó: “Es vergonzoso y desmoralizador lo que he pasado, y esa es la razón principal por la que no lo dije abiertamente. No pensé que nadie me creería”. Después de la aparición de Britney, Ingham le dijo a la corte ahora que la cantante le había dicho que le gustaría “terminar los procedimientos en el futuro”. Así que la cita de la semana pasada en la corte puede ser la última vez que escuchemos a Spears en la corte.