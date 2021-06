Clarissa Molina confirma que vuelve a la soltería y explica qué sucedió con su novio

“Cosas pasan y cuando no funciona o no es el momento... no estamos en la misma frecuencia. De repente quiero otras cosas y no estamos en la misma dirección”, explicó. Eso sí, aseguró que la separación no fue por motivos de celos o peleas entre ambos, ya que se considera una persona bastante relajada. “No estoy haciendo show por ahí, como dicen. Pero, obviamente sí me gustaría estar con alguien a quien yo admire mucho. Eso es súper importante, alguien que tenga la misma visión que yo para caminar juntos”, dijo con la esperanza de conocer a alguien con quien compartir momentos inolvidables.

Para finalizar, compartió qué es lo que busca físicamente en una pareja: “Soy todo all over the face. Me gusta un blanquito de cabello negro, de repente me llama la atención un rubio o un moreno. Me voy más por la química que siento, la conexión”, declaró entre risas.