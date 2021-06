Esposa de Emir Pabon rompe en llanto al hablar sobre el accidente de auto y su bebé

La calma parece regresar poco a poco a la familia de Emir Pabon y su esposa, Stefanía de Aranda, tras el accidente de auto que ambos sufrieron en Houston, Texas. Gracias a la acertada labor médica y los mensajes de apoyo de sus seguidores, la modelo se recupera favorablemente de las complicaciones del accidente así como la cirugía que ponía en riesgo no sólo su vida, sino la del bebé que espera. Más tranquila, habló sobre su estado actual de salud y lo complicados que fueron los días pasados.

©@stefaniadearanda



Stefanía de Aranda se recupera favorablemente y pronto saldrá del hospital

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios de que estoy bien”, dijo sin poder contener el llanto durante una charla para el programa Ventaneando. “Dios me hizo el milagro a mi bebé y a mí de estar vivos, de que pasamos unas semanas semanas muy difíciles, fue muy duro todo esto”, agregó. Agradecida con esta nueva oportunidad de la vida, contó que a principios de semana por fin pudo levantarse de la cama luego de tres semanas en reposo absoluto.

Más tranquila, explicó lo que vivió en los últimos días: “Me hicieron un cateterismo en el corazón, estaba muy nerviosa por eso, por la fractura que tuve en la pierna, me decían que un coágulo de grasa se me había ido al pulmón. Yo no podía respirar”. Agradecida con los médicos, se dijo contenta por este gran milagro.

Y es que hace unos días, cuando Emir salió del hospital, el panorama era delicado, pues su esposa tenía que ingresar a cirugía, pero era arriesgado por los seis meses de embarazo de Stefanía. “Todo me dolía, las piernas, la cabeza… pero lo único que no me dolía era el vientre, el bebé siempre ha estado bien”, dijo contenta sobre su hijo.

Un shock que la hizo olvidar el embarazo

Stefanía de Aranda se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, un niño que ella y Emir Pabon anhelan tener en brazos; sin embargo, el shock del accidente fue tan grande que hizo que la futura mamá olvidara que estaba embarazada. “Estaba muy asustada porque cuando fue el accidente venía hablando con mi mamá por WhatsApp, pero cuando desperté, no sé si lo hice yo sola o los paramédicos, pero de inmediato le hablé a mi mamá. Le dije ‘tuve un accidente, no sé dónde estoy’”, detalló.

©@stefaniadearanda



Sefanía y Emir esperan pronto dejar atrás esta terrible experiencia

“Como que no me acordaba y fue ella la que me preguntó ‘¿cómo está el bebé?, y yo ‘¿qué bebé?’, y me dice ‘Stefanía, estás embarazada, tienes seis meses’. Me acuerdo que me puse a gritar, a decirles que tuvieran cuidado con lo que me daban porque estaba esperando un bebé. En ese momento entré en shock y no recordaba”, explicó.