Raúl de Molina, impactado en su reencuentro con Clarissa Molina

Clarissa Molina pone mucha atención a su trabajo, su carrera y por supuesto, a sus looks. La ex Nuestra Belleza Latina, además, es un ejemplo de disciplina en cuanto a rutinas de ejercicio se trata, pues gracias a ello es que mantiene una linda figura que tiene a muchos de sus fans impresionados. Con lo que la dominicana no contaba era con la reacción de su amigo, Raúl de Molina, quien después casi un mes de no verse, quedó impactado por lo delgada que luce.

“¡Mira qué flaca estás!”, dijo el amigo de Lili Estefan al ver a Clarissa. Entre bromas, continuó: “¡Clarissa, estás enferma! Mira qué cintura, se te desapareció”, agregó Raúl mientras ella reía y aseguraba que sólo había comido de manera saludable.

“¡Mijita, come, estás enferma!”, agregó el presentador en tono preocupado. “¡Qué tristeza, con lo que yo te quiero! Estás pesando 80 libras”, agregó ya sin poder aguantar la risa. Los buenos amigos después se abrazaron con mucho cariño para celebrar que estaban reunidos una vez más, pues mientras Clarissa se enfocaba en varios proyectos como su participación en Premios Soberano, Raúl vacacionaba con su esposa Mily en las Bahamas.

Clarissa Molina y su secreto para mantenerse en forma

Luego de la reacción de Raúl, a Clarissa le llegaron varios mensajes no sólo para halagarla por lo bella que luce, sino para preguntarle cuál era su secreto para mantenerse en forma además de comer saludable, como lo explicaba en su encuentro con El Gordo.