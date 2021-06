Jamie Lynn Spears y su esposo responden al emotivo testimonio de Britney Spears

Las declaraciones de Britney Spears aún resuenan entre sus fans haciendo más grande el movimiento Free Britney, que tomó más fuerza la semana pasada, cuando la cantante hizo una serie de declaraciones ante la corte, señalando que no se siente feliz ni segura con la tutela que su padre, James Spears, tiene sobre ella desde hace 13 años. Su familia hizo eco de ello y esta vez fue su hermana, Jamie Lynn Spears quien expresó su apoyo por la reina del pop.

Jamie Lynn es la hermana mennor de Britney Spears

“Quizá no la apoyé de la forma que el público habría querido, con un hashtag o en una plataforma a la vista de todos. Pero les aseguro que que la he apoyado mucho antes de que existiera un hashtag, y seguiré haciéndolo mucho después”, explicó la también actriz.

En los últimos días, Jamie Lynn recibió insultos y mensajes en los que la acusaban de manera directa por lo que sucedía con Britney, pues los fans de la cantante consideran que pudo haber hecho algo para evitar la situación.

La actriz de Zoey 101, agregó que su hermana sabe lo mucho que la apoya y ama, y agregó estar “orgullosa por haber usado su voz” y por pedir nueva asesoría, como Jamie asegura haberle recomendado desde hace años.

La reacción de su cuñado

Al igual que su hermana, Jamie Watson, cuñado de Britney, habló sobre las declaraciones de la cantante. El esposo de Jamie Lynn Spears defendió a la familia y contó a The New York Post que cada uno de los integrantes quiere lo mejor para ella. Sin embargo, Britney fue muy clara al asegurar que le gustaría demandar a su familia y hablar en público en lugar de mantener todo en secreto y en beneficio de ellos.

Jamie Watson asegura que todos en la familia de Britney buscan lo mejor para ella

Watson aseguró que los Spears aman a Britney que él no estaría cerca de personas que no tuvieran el mismo sentimiento. “¿Quién no querría apoyar a Britney?”, expresó.