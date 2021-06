Famosos se solidarizan con Ricky Martin tras sufrir discriminación

Ricky Martin usó sus redes sociales para compartir la experiencia que vivió recientemente, luego de publicar unas fotografías con su pareja, el artista plástico Jwan Yosef . Dichas imágenes causaron todo tipo de reacciones; mientras unos celebraban la bonita pareja que hacían, otros se dedicaron a atacarlos y hacer comentarios ofensivos. El intérprete puertorriqueño decidió romper el silencio sobre esta situación y la oleada de apoyo no se hizo esperar; fanáticos, amigos del medio y colegas del mundo del entretenimiento se sumaron a las muestras de solidaridad, expresándole a él y su esposo, así como a sus hijos, lo mucho que los querían y respetaban.

©@worldjunkies/ @rickymartin



El cantante comentó que las imágenes al lado de su pareja no fueron bien aceptadas por algunas personas y los agredieron en las redes

El post de Ricky donde habla de lo sucedido dice así: “Pausa...hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, se lee en el mensaje. “Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán”, indica el boricua, quien habló abiertamente de su sexualidad en 2010. “Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.