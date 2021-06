Christina Aguilera se solidariza con Britney Spears: ‘Se merece todo el apoyo del mundo’

Atrás quedaron los tiempos en los que las cantantes se enfrentaban públicamente, lo de hoy es la sororidad y el apoyo entre colegas del mismo gremio... Y eso quedó más que demostrado con el gesto que Christina Aguilera tuvo hacia Britney Spears , luego de que se diera a conocer el desgarrador testimonio de cómo vive sus días bajo la tutela de su padre . Como recordarás, hace 20 años —cuando ambas estaban en la cima de sus carreras— constantemente eran “enfrentadas” por el título de ‘La princesa del pop’. Aunque dieron mucho de qué hablar sobre esa supuesta enemistad, parece que no hay nada de eso y ‘Xtina’ ha dejado claro que entre ellas hay una relación de respeto y cordialidad.

©GettyImages



Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en los MTV VMA de 2003

En su cuenta de Instagram, la intérprete de Genie in a Bottle expresó su sentir ante el duro momento por el que atraviesa Britney y comentó lo siguiente: “Estos últimos días he estado pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea”.

©@xtina



Este fue el mensaje que Christina Aguilera compartió en sus redes respecto a la situación que enfrenta Britney Spears

“Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera”, continúa la artista. “Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo, su privacidad, su espacio, su curación y su felicidad”, indica Aguilera, refiriéndose a las declaraciones de Spears de la semana pasada, en las que confesó que tenía un DIU implantado contra su voluntad para que no tuviera más hijos, pese a ser uno de sus más grandes anhelos.

©@xtina



La artista alzó l voz por su colega

“Aunque no sé lo que pasa a puerta cerrada en esta conversación, muy personal, pero al mismo tiempo tan pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde el fondo de mi corazón aquello que he oído, leído y visto en los medios. La condena y la desesperación de esta petición de libertad me hace creer que la persona que una vez conocí ha vivido sin compasión ni decencia por parte de aquellos que la controlan”, agrega la cantante. “A una mujer que ha trabajado bajo las condiciones y la presión más inimaginable, les prometo que se merece toda la libertad posible para vivir la vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo,”, concluye así su mensaje.