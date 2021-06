Gaby Espino revela lo mal que la pasó con la vacuna contra el COVID

Gaby Espino preocupó a sus fans en los últimos días por el estado de ánimo con el que se mostraba, además de su visible ausencia en las redes sociales, en donde muestra su día a día y las rutinas de ejercicio con las que se mantiene en forma. La actriz explicó que todo se debe a la reacción que tuvo luego de vacunarse contra COVID-19, y que fueron días algo complicados.

Loading the player...

“Me están preguntando que qué me pasaba porque tenía el ánimo bajo”, dijo en un video en sus redes sociales en el que se dirigió a sus fans. “Bueno, primero que nada porque amaneció súper nublado. La otra es porque me vacuné”, explicó. Gaby Espino se puso la segunda dosis de la vacuna de Pfizer seis días atrás, y los efectos secundarios la mantuvieron con poca energía.

“Me pegó durísimo. Me tumbó. Estuve con fiebre, mucho cansancio”, dijo sobre lo mal que se sintió. “Han sido unos días en los que me despierto bien, hago mis cosas, empiezo a entrenar... y me tengo que ir a mi casa”, agregó. Y es que es tanto su malestar que no tiene ánimo para salir de su hogar: “He tenido que suspender un montón de cosas ¡porque me siento mal!”.

©@gabyespino



Gaby Espino suele ser muy activa, en especial cuando se trata de rutinas de ejercicio

Aunque no se sentía del todo bien, Gaby agregó que salió de casa para dirigirse a un compromiso que tiene con una persona a la que quiere mucho. En su clip, se aprecia con más ánimo, pues la reacción de la vacuna poco a poco va pasando.

¡De mejor ánimo!

El jueves por la tarde, Gaby celebró el cumpleaños de un gran amigo. A bordo de un yate, con mucha música y baile, la actriz y un grupo de amigos se la pasaron muy bien. Gaby se notaba con más energía y muy contenta, lo que tranquilizó a sus fans.